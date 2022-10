Fußball-WM 2030 Ukraine soll Teil der WM-Bewerbung von Spanien und Portugal werden Stand: 04.10.2022 17:10 Uhr

Laut Medienberichten könnte die Ukraine Mitgastgeberin der WM 2030 werden. Das Land soll Teil der Bewerbung von Spanien und Portugal werden.

Wie die Zeitungen Times und Guardian sowie der Sender Sky in Großbritannien berichten, könnten den Plänen zufolge die Spiele einer Gruppe komplett in der Ukraine ausgetragen werden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Auch eine Reaktion der UEFA, aus der alle drei Verbände kommen, gibt es bislang nicht. Die Ukraine verteidigt sich aktuell gegen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands.

Vergabe 2024

Die WM 2030 soll beim FIFA-Kongress 2024 vergeben werden. Dort ist dann eine Mehrheit in einer Abstimmung unter den FIFA-Mitgliedern (aktuell 211 Nationalverbände) nötig, um den Zuschlag für die WM-Ausrichtung zu erhalten.

Konkurrenz aus Südamerika und Saudi-Arabien

Damit gibt es aktuell folgende Bewerbungen, die in der Diskussion oder schon bestätigt sind:

Uruguay, Argentinien, Chile und Paraguay: 1930 wurde in Uruguay erstmals die WM gespielt, 100 Jahre danach will Südamerika die WM erneut austragen.

1930 wurde in Uruguay erstmals die WM gespielt, 100 Jahre danach will Südamerika die WM erneut austragen. Saudi-Arabien, Ägypten und und Griechenland: Saudi-Arabien drängt mit hohen Investitionen nach dem Vorbild Katars in den Weltsport, bislang vor allem im Golf, in der Formel 1, im Boxen und im Klubfußball bei Newcastle United. Gemeinsam mit den beiden anderen Ländern wäre es ein Turnier auf drei Kontinenten. Zwischen den drei Ländern bestehen auch politisch enge Beziehungen.

Saudi-Arabien drängt mit hohen Investitionen nach dem Vorbild Katars in den Weltsport, bislang vor allem im Golf, in der Formel 1, im Boxen und im Klubfußball bei Newcastle United. Gemeinsam mit den beiden anderen Ländern wäre es ein Turnier auf drei Kontinenten. Zwischen den drei Ländern bestehen auch politisch enge Beziehungen. Spanien, Portugal und Ukraine: Das alte Format ohne die Ukraine hatte bereits die Unterstützung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sicher: "Diese Bewerbung ist erfolgreich und wir werden alles tun, um zwei Ländern zu helfen, die leidenschaftlich Fußball leben und atmen und die über eine gute Infrastruktur verfügen."

Unklarheit herrscht um eine geplante gemeinsame Bewerbung von Bulgarien, Rumänien, Griechenland und Serbien. Eine gemeinsame Bewerbung von England, Schottland, Wales, Irland und Nordirland wurde zugunsten einer Bewerbung um die EM 2028 zurückgezogen.

Fußball-WM ab 2026 mit 48 Teams

Die WM 2030 soll das zweite Turnier im vergrößerten Format mit 48 Mannschaften werden. Das erste Turnier mit 48 Teams soll 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen werden.

Als Modus sind bislang 16 Dreiergruppen geplant, an denen sich ein Sechzehntelfinale und weiterführende K.o.-Runden anschließen sollen. Die aktuell anstehende WM 2022 in Katar wird noch mit 32 Teams und Vierergruppen gespielt.

Ukraine Mitgastgeberin der EM 2012

Die Ukraine hat bereits einmal ein großes Turnier teilweise ausgetragen. Bei der EM 2012 war das Land neben Polen einer von zwei Ausrichtern. Die Spielen fanden damals in Lwiw, Kiew, Charkiw und Donezk statt.

Das Stadion in Donezk befindet sich in einem der in dieser Woche durch Russland annektierten Gebiete. Die Annexion der vier Gebiete wird international von fast keinem Land anerkannt. Im August nahm die ukrainische Premjer-Liha nach Beginn des russischen Angriffs den Spielbetrieb wieder auf.