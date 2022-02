VfB Stuttgart "kämpft" für 4.000 Fans mehr

In anderen Ländern wären sie allerdings froh, wenn sie am 21. Spieltag schon 10.000 Zuschauende begrüßen dürften. "Nach der aktuellen Verordnung dürften wir nur 6.000 ins Stadion lassen. Ab Mittwoch nächster Woche sollen es 10.000 sein. Wir kämpfen also darum, bereits am Samstag 10.000 Zuschauer zuzulassen. Dies ist aus unserer Sicht aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Deutschland in Bezug auf Zuschauerrückkehr absolut vertretbar und ein wichtiger erster Schritt", sagte Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, der Sportschau.