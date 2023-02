Argentinien, Uruguay, Chile und Paraguay Bewerbung aus Südamerika für WM 2030 vorgestellt Stand: 07.02.2023 18:56 Uhr

Argentinien, Uruguay, Chile und Paraguay haben ihre offizielle Bewerbung um die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 vorgestellt.

"Die FIFA soll dahin kommen, wo der Fußball 1930 geboren wurde", sagte Uruguays Sportminister Sebastián Bauzá bei einer hochkarätig besetzten Pressekonferenz in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

Uruguay war 1930 Ausrichter der ersten Weltmeisterschaft. Das Endspiel, das der Gastgeber damals mit 4:2 gegen Argentinien gewann, wurde im "Centenario" in Montevideo ausgetragen. Auch 2030 soll das Stadion in Uruguays Hauptstadt wieder Schauplatz des Endspiels werden, hieß es von den Bewerbern.

Für das Eröffnungsspiel ist das "Monumental" in Buenos Aires vorgesehen. In diesem Stadion wurde Gastgeber Argentinien 1978 zum ersten Mal Weltmeister.

Alberto Fernández, der Staatspräsident Argentiniens, schrieb bei Twitter: "Unsere Nationalmannschaft hat den WM-Titel auf unseren Kontinent gebracht, und es wäre eine große Freude, wenn die Weltmeisterschaft 100 Jahre später dorthin zurückkehrte, wo alles begann: Südamerika."

Mit einem weiteren Tweet überraschte Fernández. Er brachte ins Spiel, dass auch Argentiniens "Bruderstaat" Bolivien in die Bewerbung mit einbezogen werden soll.

Mehrere angekündigte Bewerbungen

Die auf Tradition ausgerichtete Bewerbung aus Südamerika, die noch offiziell beim Weltverband FIFA eingereicht werden muss, dürfte Konkurrenz bekommen. Spanien und Portugal haben ihren festen Willen bekräftigt, eine gemeinsame Bewerbung abzugeben, im Herbst 2022 wurde bekannt, dass die Ukraine sich der Bewerbung anschließen will.

Marokko, das sich schon mehrmals vergeblich um eine WM bewarb, werden auch Ambitionen nachgesagt. Zudem gilt Saudi-Arabien als potenzieller Bewerber. Der Golfstaat aus Asien fand in Ägypten und Griechenland schon mögliche Mitbewerber aus Afrika und Europa.

Die Bewerbungsphase für die WM 2030 begann im Juni 2022. Eine Frist setzte der Weltverband bislang nicht. Der Ausrichter soll während des Kongresses der FIFA 2024 gewählt werden.

Erste WM mit 48 Teilnehmern 2026

Die WM 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Es wird die erste sein, an der 48 Mannschaften teilnehmen, in Uruguay 1930 waren es 13.