Fußball Die Super League kommt - in Afrika Stand: 19.07.2022 15:03 Uhr

Was in Europa bislang verhindert wurde, wird in Afrika Realität: 2023 startet dort eine Super League.

Von Chaled Nahar

Im August 2023 soll die Super League starten. Der entscheidende Unterschied zu dem bislang gescheiterten Versuch in Europa ist die Tatsache, dass die Liga unter dem Dach der afrikanischen Konföderation CAF - vergleichbar mit der UEFA - stattfinden soll. Darüber hinaus bleiben noch einige Fragen offen.

Warum kommt die Super League?

Triebfeder zur Einführung des neuen Turniers ist vor allem das Geld. Die finanziellen Aussichten beschrieb die CAF beim Beschluss des Wettbewerbs am 3. Juli mit insgesamt 100 Millionen US-Dollar, der Sieger soll laut Patrice Motsepe (CAF-Präsident) 11 bis 12 Millionen US-Dollar erhalten. Zum Vergleich: In der afrikanischen Champions League, der bisherigen Königsklasse des afrikanischen Klubfußballs, bekam der Sieger zuletzt 2,5 Millionen US-Dollar.

" Wir wurden mit Anfragen von Investoren und Sponsoren überschwemmt, die bestrebt sind, mit uns in der CAF Super League zusammenzuarbeiten. Die Liga hat ein riesiges Potenzial ", sagte Motsepe. Von dem Geld sollen aber auch andere Wettbewerbe und der afrikanische Fußball insgesamt profitieren, behauptet Motsepe.

Welche Teams spielen mit?

Einige Teilnehmer gelten als sicher, das sind vor allem die großen Namen des afrikanischen Klubfußballs. Al-Ahly und Zamalek aus Ägypten, AC Wydad und Raja Casablanca aus Marokko, Esperance und Etoile du Sahel aus Tunesien, Simba SC aus Tansania, TP Mazembe und AS Vita Club aus der Demokratischen Republik Kongo gelten als sichere Teilnehmer wie auch die Mamelodi Sundowns aus Südafrika - Mamelodis Präsident und Besitzer ist CAF-Präsident Motsepe.

Es gibt weitere Kandidaten, dazu gehören die Kaizer Chiefs und die Orlando Pirates aus Südafrika, Al-Hilal und Al-Merreikh aus dem Sudan, Enyimba aus Nigeria sowie JS Kabylie, CR Belouizdad und MC Alger aus Algerien. Afrikanischen Medienberichten zufolge könnte eine Fünf-Jahres-Rangliste der CAF zumindest eine Rolle spielen, um die Zulassung zu klären.

Klar ist, dass die CAF nicht alle ihre 54 Mitgliederverbände berücksichtigen wird, die Auswahl könnte zu sportpolitischen Konflikten führen - auch wenn alle 54 Verbände das Exekutivkomitee zuvor mit der Gründung der Super League beauftragt hatten.

Wie viele Klubs sind dabei und wie läuft der Modus?

Das Teilnehmerfeld ist noch unklar, Berichten zufolge sollen 24 Klubs dabei sein. Beim CAF-Kongress am 10. August sollen weitere Details bekannt gegeben werden. Eine weitere spannende Frage dazu: Wie soll der Modus aussehen? Gibt es regionale Gruppen, um weite Reisen einzudämmen?

Die besten Klubs der Super League sollen bei der neuen Klub-WM der FIFA mitspielen. Das reformierte FIFA-Turnier mit 24 Teams ist eigentlich beschlossene Sache. Die Erstauflage dieses Formats in China 2021 wurde zugunsten der EM-/Copa-Verschiebung aber abgesagt, die Umsetzung geriet dann im Zuge des gescheiterten Versuchs zur Einführung eines Zwei-Jahres-Rhythmus der WM in den Hintergrund. Wann die Klub-WM erstmals mit 24 Teams ausgetragen werden soll, ist derzeit nicht bekannt.

Was passiert mit den anderen Wettbewerben?

Die beiden afrikanischen Klubwettbewerbe Champions League und Confederation Cup sollen laut Motsepe weiter stattfinden. Ob sie gleichzeitig gespielt werden oder der Super League bei den Terminen aus dem Weg gehen sollen, ist noch nicht bekannt. " Es werden aber alle Wettbewerbe überprüft ", sagte Motsepe. Denkbar sind also Änderungen am jeweiligen Format.

Folgen kann die Super League auch auf nationale Wettbewerbe haben, beispielsweise im Konkurrenzkampf um TV-Geld und freie Spieltermine. Durch das Geld aus der neuen Liga besteht zudem die Gefahr, dass die Spitzenklubs die anderen Klubs in ihren heimischen Ligen finanziell und sportlich weiter abhängen.

Welche Rolle spielt die FIFA?

Die CAF steht seit Jahren unter großem Einfluss der FIFA. Nach dem Abgang von Präsident Ahmad Ahmad (u. a. Korruptionsvorwürfe) befand sich die CAF zeitweise unter dem Kommando der FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura. Kritiker sagen, die CAF sei nun eine " Tochtergesellschaft " der FIFA, der aktuelle Präsident Motsepe wurde bei seiner Wahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino unterstützt.