Wenn sie Bälle hält, scheint oft eine übergeordnete Mission dahinter zu stecken. Und solch eine starke Persönlichkeit wollen sie auch in der Nationalmannschaft nicht missen.

Rückhalt beim VfL Wolfsburg: Almuth Schult

So lud Voss-Tecklenburg die 64-fache Nationaltorhüterin seit Jahresbeginn stets zu den Länderspielmaßnahmen ein, um sie nur mittrainieren zu lassen. Offiziell hieß es: Die Bundestrainerin wolle sich selbst einen Überblick über den Leistungsstand verschaffen. Doch dahinter steckte auch ein Zeichen von Wertschätzung an die Wortführerin.

Torwartfrage für EM in England ist noch offen

Mit Blick auf die nächsten Länderspiele, die gegen Frankreich und gegen Chile anstehen, hat Voss-Tecklenburg die Qual der Wahl. Sie könnte dann Schult wieder offiziell in den Kader aufnehmen, vielleicht geben die Eindrücke aus dem Pokalfinale den Ausschlag - die Bundestrainerin ist natürlich vor Ort. Spannend wird es mit Blickrichtung auf die in den Sommer 2022 verschobene EM in England.

Noch ist nicht sicher, wer dann das Tor der DFB-Frauen hütet. Frohms ist aktuell in der Pole Position. "Es spornt mich an, mehr an mir zu arbeiten und zu zeigen, dass ich zu Recht die Nummer eins bin. Ich muss besser sein als meine Konkurrentinnen" , sagte sie dem Fachmagazin "Kicker".

Fest steht: Die Leistungsunterschiede unter den besten deutschen Torfrauen, deren gegenseitiges Verhältnis trotz teils immenser charakterlichen Unterschiede von Professionalität geprägt ist, sind nicht so gewaltig wie bei den Männern, wo es am Status von Manuel Neuer nichts zu rütteln gibt. Daher wird womöglich schon das Pokalfinale zeigen, welche Torhüterin dem Druck besser standhält.

Stand: 30.05.2021, 09:00