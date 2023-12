Achtelfinale gegen Paderborn Leverkusen-Express nur eine Halbzeit auf Touren Stand: 06.12.2023 19:56 Uhr

Bayer Leverkusen darf weiter vom Double träumen. Im Achtelfinale gab es einen recht souveränen 3:1(2:0) Heimsieg gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Allerdings spielte Bayer nur eine Halbzeit stark.

Nur in den ersten 45 Minuten zogen die Leverkusener ihren Offensivfußball so auf, wie man sie auch in den vergangenen Wochen in der Bundesliga gesehen hatte. Im zweiten Durchgang nahm der Titelaspirant das Temp, raus, musste den Anschlusstreffer in der Schlussphase hinehmen, hatte darauf aber schnell eine Antwort parat.

Für den Bundesliga-Tabellenführer erzielten Victor Boniface (12.), Weltmeister Exequiel Palacios (28.) und Patrik Schick (87.) die Treffer. Sebastian Klaas (83.) gelang der zwischenzeitliche Anschluss.

Wirtz wohl nicht schlimmer verletzt

Schreckmoment für Bayer: Kurz vor der Halbzeitpause humpelte Nationalspieler Florian Wirtz mit Schmerzen vom Rasen, nachdem ihm in die Hacken getreten worden war. Schon wärend der zweiten Halbzeit kam aber Entwarnung vom Klub: Wirtz hatte nur einen Schlag erlitten, ohne schlimmeren Verletzungsschaden.

Leverkusens Trainer Xabi Alonso hatte erwartungsgemäß durchroutiert und fünfmal im Vergleich zum Bundesligaspiel am Sonntag gegen den BVB gewechselt. So brachte der Baske eine komplett neue Defensive inklusive neuem Keeper - Matěj Kovář für Lukas Hradecky. In der Offensive kam nur Amine Adli neu für Jonas Hofmann.

Frühe Leverkusener Führung

Den Tempofußball, den Bayer in dieser Saison bislang so sehenswert zeigt, sollte das aber zunächst nicht bremsen. Vor 29.000 Zuschauern ging Leverkusen früh in Führung. Der neu ins Team gerückte Josip Stanišić wurde auf der rechten Seite herrlich freigespielt und flankte dann genau auf den Fuß von Boniface, der gekonnt ins lange Eck verwandelte - sein zweiter Pokaltreffer.

Es ging weiter zumeist in eine Richtung. Beim zweiten Leverkusener Treffer lief es wieder über die rechte Seite, diesmal über Jeremie Frimpong, dessen Zuspiel Palacios direkt mit einem Flachschuss aus der Distanz verwertete. Auch der argentinische Torschütze hatte viel zu viel Platz.

Die Ostwestfalen verstärkten nun noch mehr die Defensive, standen mit zehn Mann weit in der eigenen Hälfte, um größeres Unheil zu verhindern. Bezeichnend: Paderborner Torabschlüsse gab es bis auf einen Kai-Klefisch-Versuch in der Anfangsphase nicht.

Paderborn nach der Pause stärker

Auch nach Pause diktierte Bayer das Geschehen auf dem Platz, allerdings standen die Gäste jetzt geschlossener und ließen nicht mehr die vielen Räume zu wie in der ersten Halbzeit. Die Werkself war jetzt allerdings auch nicht mehr so gierig wie zu Beginn und erstmal zufrieden damit, den Vorsprung zu verwalten.

Die Temporeduzierung sollte sich rächen. Paderborn wurde mutiger und in der Schlussphase ebenbürtiger. In der 83. Minute war es sowiet. Bayer bekam einen Ball nicht gut geklärt, der Nutznießer war Sebastian Klaas, der aus der Drehung zum 2:1 traf. Jetzt wurde es sogar für einen kleinen Moment noch einmal spannend in der Bayarena.

Bis drei Minuten später der eingewechselte Patrik Schick die Antwort parat hatte und mit 3:1-Endstand alle Zweifel beseitigte. Auch das zeichnet eine Spitzenmannschaft aus.