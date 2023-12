68. Kwasniok erschöpft sein Wechselkontingent und versucht es nun mit Klaas und dem pfeilschnellen Conteh.

68. Sirlord Conteh Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sirlord Conteh

68. Ilyas Ansah Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ilyas Ansah

68. Sebastian Klaas Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Klaas

68. Florent Muslija Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Florent Muslija

68. Der Werkself fehlt es zwischenzeitlich sehr an der Durchschlagskraft. Das lässt sich sicherlich auch an dem Fehlen von Florian Wirtz erklären.

66. Erneut fordert Adli einen Strafstoß. Diesmal, weil die Hand von Obermair im Strafraum am Ball gewesen ist. Doch auch hier entscheidet Stieler korrekt und lässt weiterspielen.

64. Der SCP wird wieder etwas mutiger und versucht es über den eingewechselten Platte. Der geht über rechts nach vorne, bleibt aber an Tapsoba hängen. Aber die Gäste machen seit dem aberkannten Gegentreffer wieder etwas mehr und das macht Spaß anzuschauen.

62. Im Zweikampf mit Obermair geht Adli im Strafraum der Paderborner zu Boden. Doch Stieler hat den Durchblick und sieht, dass beide Spieler aneinander gezogen haben. Somit geht es ohne Strafstoß weiter.

60. Erneut kommt Hofmann in eine aussichtsreiche Abschlussposition. Sein Team presst hoch und erobert sich den Ball. Im Anschluss erhält Hofmann die Kugel an der Strafraumkante. Doch seinen Abschluss kann Heuer abblocken.

59. Łukasz Kwasniok wechselt doppelt und es sieht so etwas danach aus, als würde er sein Team damit etwas offensiver aufstellen.

58. Felix Platte Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Felix Platte

58. Filip Bilbija Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Filip Bilbija

58. Adriano Grimaldi Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Adriano Grimaldi

58. Kai Klefisch Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Kai Klefisch

55. Der Check des Videoassistenten dauerte einige Augenblicke, doch am Ende steht die richtige Entscheidung. Der Ball rollt wieder.

53. Jonas Hofmann Leverkusen VAR-Entscheidung: Das Tor durch J. Hofmann (Bayer Leverkusen) wird nicht gegeben, Spielstand: 2:0



Der Joker macht den Deckel drauf! Paderborn ist viel zu weit aufgerückt und das nutzt der Bundesligist eiskalt aus. Boniface erhält am Mittelpunkt den Ball und steckt ihn durch zu Jonas Hofmann, der alleine in Richtung Tor gehen kann. Er zieht mit viel Tempo am rausgelaufenen Keeper vorbei und schiebt aus 14 Metern zum 3:0 ein. Doch dann kommt der VAR und überprüft das Tor. Hofmann stand ganz knapp im Abseits. Somit weiterhin 2:0.

52. Die Gastgeber arbeiten am 3:0! Boniface erhält nach einem weiteren Eckstoß per Kopf aus wenigen Metern vor dem Tor die Gelegenheit, frei einzuköpfen. Der Kopfball prallt an einem Gegenspieler ab. Doch der Stürmer bekommt die Kugel erneut und kann diesmal mit dem Fuß abschließen. Auch dieser Schuss wird abgeblockt.

51. Nach dem folgenden Eckball kann Frimpong aus dem Rückraum abschließen. Sein Schuss geht links am Tor vorbei.

50. Frimpong durchbricht auf dem rechten Flügel und spielt einen cleveren flachen Rückpass an die Strafraumkante. Dort läuft Álex Grimaldo ein und zieht aus 15 Metern direkt ab. Erneut kann Boevink mit einer Parade parieren.

49. Das Bild auf dem Rasen bleibt unverändert. Paderborn kann aus dem wenigen Ballbesitz nichts machen. Die Leverkusener haben keinerlei Mühe und kommen nach wenigen Augenblicken wieder an den Ball.

46. Ein mutiger Versuch von Exequiel Palacios! Vom Anstoßpunkt versucht er es mit einem Schuss in Richtung Paderborner Tor, da Boevink nicht ganz aufmerksam zu sein scheint. Doch den Schuss kann er dann doch noch ohne Mühe parieren.

46. Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit in Leverkusen! Bayer 04 wechselt einmal aus und bringt mit Tapsoba einen frischen Mann. Der verwarnte Hincapié bleibt in der warmen Kabine.

46. Edmond Tapsoba Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba

46. Piero Hincapié Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Piero Hincapié

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Nun ist Pause in der BayArena! Bayer 04 Leverkusen führt hochverdient mit 2:0 gegen den SC Paderborn. Der Spitzenreiter der Bundesliga hatte die meiste Zeit die Spielkontrolle und zeigte sich eiskalt vor dem gegnerischen Gehäuse. Die Treffer von Boniface und Palacios stellten die Weichen in Richtung Viertelfinale für die Werkself. Die Gäste aus Paderborn verkauften sich teuer und versuchten am Anfang, mitzuspielen. Doch gegen diesen doch übermächtigen Gegner, scheint heute nichts drin zu sein. Zudem ist zu hoffen, dass der böse Tritt von Bilbija kurz vor der Pause gegen Wirtz keinen allzu großen Schaden beim Nationalspieler angerichtet hat. Wirtz musste daraufhin ausgewechselt werden. Gleich geht's weiter mit den zweiten 45 Minuten in Leverkusen!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Kovář muss zum ersten Mal zupacken. Einen Muslija-Freistoß von halblinks kann er mit Mühe über die Latte lenken.

45. +3 Der zweite verletzungsbedingte Wechsel in dieser Begegnung. Diesmal trifft es Florian Wirtz. Der wird doch Jonas Hofmann ersetzt. Hoffen wir, dass Wirtz nicht allzu schlimm verletzt ist.

45. +3 Jonas Hofmann Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann

45. +3 Florian Wirtz Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Florian Wirtz

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45. Filip Bilbija Paderborn Gelbe Karte für Filip Bilbija (SC Paderborn 07)

Bilbija sieht nach dem Foul an Wirtz vollkommen berechtigt den gelben Karton. Ein sehr ekelhaftes Foul des Paderborners.

44. Wirtz hat große Schmerzen am rechten Fuß, nachdem ihn Bilbija böse am Sprunggelenk getroffen hat. Der deutsche Nationalspieler geht erstmal vom Platz und wird wohl auch nicht mehr zurückkommen. Er humpelt in den Kabinengang.

43. Die mittlerweile besser gefüllte Arena erhebt sich und feiert den bisherigen Auftritt ihrer Mannschaft. Auf dem Rasen hingegen tut sich aktuell eher weniger.

40. Adli schiebt ein zum vermeintlichen 3:0! Von links aus 15 Metern schiebt der Marokkaner ins kurze Eck, doch die Fahne des Assistenten geht in die Höhe. Abseits, da Boniface zuvor etwas zu weit vorne stand! Richtige Entscheidung der Unparteiischen.

40. Die Partie biegt ab in Richtung Schlussphase der ersten Halbzeit. Bayer 04 hat nach wie vor alles im Griff und lässt Paderborn überhaupt nicht ins Spiel kommen. Es laufen die letzten fünf Minuten.

37. Erneut braucht Frimpong eine kurze Pause zum Durchatmen. Er bekommt den Ball schmerzhaft in den Unterleib. Nach wenigen Sekunden kann der Niederländer weiterspielen. Der Mann ist heute Abend hart im Nehmen!

34. Xabi Alonso ist mit seinem Linksaußen Amine Adli aktuell weniger zufrieden. Mit einer klaren Geste in Richtung Adli zeigt der Trainer das. Der Spanier will mehr sehen von seinem Außenspieler.

33. Wenn der SCP in Ballbesitz kommt, was selten genug der Fall ist, schaffen sie es kaum, sich über die Mittellinie zu kombinieren. Die meist langen Bälle sind oftmals bei den Verteidigern der Werkself.

30. Leverkusen stellt die Weichen in Richtung Viertelfinale. Eiskalt zeigt sich das Team von Xabi Alonso bislang vor dem Tor. Das kann noch ein langer Abend für den Zweitligisten werden.

28. Exequiel Palacios Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Exequiel Palacios

Bayer legt nach! Dabei sieht Keeper Boevink nicht gut aus. Frimpong legt den Ball zurück zu Palacios, welcher aus 20 Metern aus dem Zentrum mit rechts abzieht. Seinen Schuss durch Heuers Beine in Richtung langes Eck lässt Boevink unter seinem ausgestreckten Arm durchrutschen. Das sieht unglücklich aus.

25. Die Gastgeber lassen den Ball munter durch die eigenen Reihen laufen, ohne dass der Zweitligist rankommt. Doch die nötige Zielgenauigkeit in Richtung Tor lässt Leverkusen aktuell vermissen.

22. SCP-Keeper Pelle Boevink bringt seine Vorderleute erneut durch einen zu kurzen Ball in Bedrängnis. Schon zum zweiten Mal will er die Kugel lang nach vorne schlagen, doch dies misslingt. Bislang konnte Bayer daraus noch keinen Nutzen ziehen.

21. Nach einigen Minuten in Unterzahl ersetzt Jannis Heuer den verletzten Maximilian Rohr in der Innenverteidigung.

21. Jannis Heuer Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Jannis Heuer

21. Maximilian Rohr Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Maximilian Rohr

18. Ist das bitter! Nun sitzt ein Paderborner am Boden. Rohr hat sich im Zweikampf mit Frimpong am Oberschenkel verletzt. Für ihn wird es nicht weitergehen.

16. Piero Hincapié Leverkusen Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Hincapié steigt Klefisch vor den Augen von Stieler voll auf den Spann. Die Gelbe Karte ist hart, aber vertretbar.

15. Frimpong ist wieder auf dem Platz und kann weitermachen.

14. Jeremie Frimpong hat sich beim Versuch, einen langen Ball anzunehmen, leicht am Knöchel verletzt. Er wird außerhalb des Feldes behandelt.

13. Mit der ersten guten Gelegenheit geht Bayer direkt in Führung. Das wollte der SC Paderborn unbedingt verhindern. Wie reagieren die Gäste nun?

12. Victor Boniface Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Victor Boniface

Der Bundesligist geht früh in Führung! Im Mittelfeld verteilt Wirtz den Ball an Josip Stanišić. Der hat viel zu viel Zeit und Platz und bringt von rechts eine punktgenaue Flanke auf Boniface. Der touchiert den Ball aus 14 Metern leicht mit der rechten Fußspitze und leitet die Kugel somit ins lange Eck. Boevink ist ohne Chance.

9. Adli sticht auf links an Hoffmeier vorbei, doch der Verteidiger fährt den Arm aus und bringt Adli zu Fall. Den fälligen Freistoß von links bringt Wirtz gefährlich vor das Tor. Boevink ist allerdings mit den Fäusten zur Stelle und klärt die Aktion.

7. Ansah holt gegen Stanišić den ersten Eckstoß der Partie für Paderborn heraus. Diesen bringt Obermair von links in die Box, jedoch kann weder Freund noch Feind an die Kugel kommen. Schlussendlich gibt es Abstoß für Matěj Kovář im B04-Tor.

6. Der Zweitligist startet mutig und versucht, mitzuspielen. Kwasniok hatte vor dem Spiel angekündigt, dass sein Team den eigenen Fans etwas bieten möchte.

3. Auf der Gegenseite taucht Paderborn das erste Mal vor dem Strafraum der Leverkusener auf. Klefisch probiert es aus 18 Metern, aber verzieht deutlich.

2. Die knapp 29.000 Fans in der BayArena, auch wenn wohl noch nicht alle da sind, sehen nach gut zwei Minuten den ersten Vorstoß der Gastgeber. Doch die Flanke vom linken Flügel von Wirtz ist noch zu ungenau.

1. Der Unparteiische gibt die Partie frei - Paderborn stößt an!

1. Spielbeginn

Bei kuschligen drei Grad führt Schiedsrichter Tobias Stieler die 22 Akteure auf das Spielfeld. Er kann heute nicht nur auf die Hilfe seiner Assistenten zurückgreifen, sondern im Zweifel auch auf die des VAR. Diesen gibt es im DFB-Pokal ab dem Achtelfinale.

Außerdem ist bei den Gästen Ersatzkeeper Jannik Huth aus "persönlichen Gründen" heute verhindert. Was genau das heißt, ist aktuell nicht bekannt. Für ihn rückt Arne Schulz nach.

Wie schon bereits beschrieben, spielen die Mannen von der Pader bislang eine solide Zweitliga-Saison. Nach aktuellem Stand wird die Mannschaft von Lukas Kwasniok weder mit Auf- noch mit Abstieg etwas zu tun haben. Doch das spielt heute alles keine Rolle. Die Gäste gehen heute als klarer Außenseiter ins Spiel und glauben dennoch an ihre Chance. „Für uns werden Gelegenheiten kommen, wir müssen dann eiskalt zuschlagen.", so der Trainer in der Spieltags-Pressekonferenz. Außerdem wird es auch darum gehen, das Spiel möglichst lange offen zu halten. Dass der SCP gegen einen Bundesligisten bestehen kann, zeigten sie bereits in der vergangenen Pokalrunde. Im November wurde der SC Freiburg mit einer stabilen Leistung mit 3:1 besiegt und aus dem Wettbewerb gekegelt. Leverkusen sollte also gewarnt sein! Kwasniok setzt dabei auf drei neue Spieler in der Startelf: David Kinsombi, Visar Musliu und Arne Schulz starten anstelle von Moritz Flotho, Laurin Curda und Mattes Hansen.

Über das Thema Rotation sagt der Spanier folgendes: „Ich spreche nie über Rotation, sondern über den gesamten Kader. Bislang haben wir das gut gemacht. Es ist eine Luxussituation, so entscheiden zu können.“. Also stellt er im Vergleich zum Spiel am Sonntag gegen Borussia Dortmund auf fünf Positionen um. Im Tor steht heute, wie bereits in jedem Europa League-Spiel, Matěj Kovář. Die etatmäßige Nummer eins, Lukáš Hrádecký, bekommt eine Verschnaufpause. Genauso wie die zunächst auf der Bank sitzenden Hofmann, Tah, Tapsoba und Kossounou. Sie werden ersetzt durch Stanišić, Hincapié, Andrich und Adli.

Was Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison bisher abliefert, ist wie von einem anderen Stern. 20 Spiele bestritt das Team von Alonso bis heute. Verloren wurde noch keines. Auch der FC Bayern und zuletzt Borussia Dortmund bissen sich vergeblich die Zähne an der Werkself aus. Macht also Platz eins in der Liga und auch in der Europa League steht Bayer in der nächsten Runde. Das soll natürlich auch heute im Pokal so kommen. Cheftrainer Alonso fordert, dass seine Mannen sich im heutigen Spiel nicht ausruhen, sondern geduldig und kontrolliert auftreten sollen.

Schafft der Zweitligist die Überraschung bei der in dieser Saison noch ungeschlagenen Werkself? In der BayArena trifft Bayer 04 und Xavi Alonso auf den SC Paderborn 07, welcher in der 2. Bundesliga im Mittelfeld der Tabelle steht. Heute, mal abseits vom Liga-Alltag, hat der SCP die große Möglichkeit, dem großen Favoriten aus Leverkusen ein Bein zu stellen. Und es ist kein Geheimnis, dass im Pokal alles möglich ist! Für Unterhaltung wird auf jeden Fall gesorgt sein.