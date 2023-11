8. Spieltag, Frauen-Bundesliga Hoffenheim patzt gegen Essen Stand: 17.11.2023 20:54 Uhr

Die TSG Hoffenheim hat in der Frauen-Bundesliga am Freitagabend (17.11.2023) eine überraschend deutliche Heimpleite kassiert. Das Team von Trainer Stephan Lerch unterlag am achten Spieltag der SGS Essen 0:3 (0:2).

In Sinsheim sorgte ein Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden früh für eine komfortable Gästeführung. Dem Eigentor von Marta Cazalla Garcia in der 13. Minute folgte das 2:0 durch Laureta Elmazi (14.). Ramona Maier (87.) stellte spät den Endstand her.

Die TSG verpasste durch die Niederlage, den Druck auf das Spitzenduo aufrecht zu erhalten und Pokalsieger VfL Wolfsburg (16 Punkte) zumindest vorübergehend von Platz zwei zu verdrängen. Tabellenführer ist Meister Bayern München mit 17 Zählern.

Hoffenheim bleibt vor Essen

Trotz der Niederlage bleibt die TSG Hoffenheim aufgrund der besseren Tordifferenz jedoch vorerst auf Tabellenplatz drei. Essen reihte sich vorübergehend auf dem vierten Rang ein. Beide Teams können am Sonntag von Bayer Leverkusen überholt werden.