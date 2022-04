In der Folge wich mehr und mehr die Spannung aus dem Spiel. Die Gäste aus London überließen Olympique mit der klaren Führung im Rücken die Spielgestaltung und verteidigten den Vorsprung bis zum Ende souverän.

Rangers siegen in doppelter Überzahl

Der Gegner von RB Leipzig wird Glasgow Rangers sein. Die Schotten brauchten am späten Donnerstagabend die Verlängerung, um am Ende mit elf gegen neun Sporting Braga mit 3:1 (2:0) niederzuringen. Das Hinspiel hatten die Portugiesen mit 1:0 gewonnen.

James Tavernier hatte die Rangers im Ibrox Park in der 2. Minute in Führung gebracht, kurz vor der Pause legte erneut Tavernier nach. Da war Braga aber schon in Unterzahl, weil Tomena in der 42. Minute Rot wegen einer Notbremse gesehen hatte.

Gelb-Rot für Medeiros die Entscheidung

Mit zehn Mann schafften die Gäste in der 83. Minute durch David Carmo aber noch einmal den Anschluss und zwangen die Rangers damit in die Overtime. In einem Festival an Großchancen traf Kemar Roofe in der 101. Minute letztlich zur Entscheidung, nach Gelb-Rot für Iuri Medeiros in der 105. Minute waren dann auch die letzten Hoffnungen zunichte.

Quelle: sid/dpa/red