Die Bundesliga in der Europa League - ein Trauerspiel

Der ehrlichste Vergleich im Fußball ist ein Spiel zwischen zwei Mannschaften. Auch die Tabelle ist allgemein anerkannter Maßstab. Dass sie bei einer anständigen Datenbasis anhand von vielen Spieltagen nicht lügt, gehört zum Standardsprech der Fußballfans.

Beim Vergleich zwischen zwei Ligen wird es schon deutlich schwieriger. Ob der FC Watford besser ist als der VfB Stuttgart, oder Hellas Verona auch in der Bundesliga - wie aktuell in der Serie A - in der oberen Tabellenhälfte zu finden sein würde, ist reine Spekulation, die durchaus Spaß machen kann.

Für den internationalen Vergleich sind die Europapokale grundsätzlich nützlich. Zwar ändern sich die Modi alle paar Jahre oder auch mal schneller, dann gibt es einen neuen Wettbewerb wie nun die Europa Conference League, dann gab es ein Finalturnier unter speziellen Bedingungen wegen der Pandemie, aktuell steht an, dass in den K.o.-Runden die sogenannte Auswärtstorregel nicht mehr angewandt wird.

Abschaffung der Auswärtstorregel gibt deutschen Teams Hoffnung

Das kommt den deutschen Bundesligisten, die in den Playoffs zum Achtelfinale der Europa League beschäftigt sind, sehr gelegen. RB Leipzig wäre nach alter Regel ausgeschieden, falls es am Donnerstag (24.02.2022) nach 90 Minuten bei Real Sociedad in San Sebastian 0:0 oder 1:1 stehen würde. Nun gäbe es aufgrund des 2:2 im Hinspiels bei jedem Unentschieden im Baskenland eine Verlängerung.

Borussia Dortmund, das nach der 2:4-Heimniederlage gegen den Rangers FC ohnehin schon in einer schlechten Ausgangsposition steckt, gründet einige Hoffnung auf die geänderte Regel, denn etwa ein 3:1-Erfolg nach regulärer Spielzeit im Ibrox Stadium würde auch eine Verlängerung bedeuten.

Watzke will Europa League Titel

Hans-Joachim Watzke

Nachdem der BVB schmählich aus der Champions League ausgeschieden war, ohne in der Gruppenphase auf einen Gegner aus einer der sogenannten Top-five-Ligen getroffen zu sein, gab Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke das Ziel aus, die Europa League zu gewinnen, schließlich fehle dieser Titel dem Verein noch in seiner beeindruckenden Sammlung.

Doch dem Tabellenzweiten der Bundesliga droht das sofortige Aus gegen den Zweiten der schottischen Premiership, einer höchstens als zweitklassig eingestuften Liga. Die Rangers setzten im vergangenen Geschäftsjahr etwa 60 Millionen Euro um, einen Bruchteil vom Umsatz des BVB. Gemessen an den Möglichkeiten des Leipziger Fußballklubs aus der Red-Bull-Industrie sind auch die von Real Sociedad bescheiden.

Weniger Einnahmen durch schlechtes Abschneiden

Im deutschen Fußball wird häufig und laut danach geschrieen, die Einnahmen steigern zu können, sogar an der 50+1-Regel wird ab und an gerüttelt. Doch das Abschneiden der deutschen Klubs in der Europa League in den vergangenen Jahren zeigt, dass sie häufig nichtmal gegen wirtschaftlich unterlegene Vereine bestehen.

In der vergangenen Saison scheiterte Bayer Leverkusen in der Zwischenrunde an den Young Boys Bern, die TSG Hoffenheim am norwegischen Klub FK Molde. Der VfL Wolfsburg war schon in der Qualifikation ausgeschieden. Genau die drei Klubs, die von der 50+1-Regel ausgenommen und daher ein juristisch heikles Thema sind, pflegten ein Image der Bundesliga, das schlechter kaum sein könnte.