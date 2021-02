DFB-Pokal - Kieler Siegeshunger und Essener Träume

Holstein Kiel - Darmstadt 98 (Dienstag, 18.30 Uhr)

Die Kieler sorgten für das Highlight im laufenden Wettbewerb, als sie Mitte Januar den FC Bayern nach Elfmeterschießen aus dem Rennen schossen. Und weil gerade ohnehin alles himmelblau ist rund um Holstein, immerhin auch Dritter in Liga zwei, soll nun die rasante Fahrt im Pokal weitergehen. Es wäre der erste Viertelfinaleinzug der "Störche" seit der Saison 2011/12.

In Darmstadt schiebt man die Favoritenrolle jedenfalls den Norddeutschen zu. " Klar ist, wenn man gegen die Mannschaft spielt, die Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen hat, geht man nicht als Favorit in die Partie" , sagte Darmstadts Trainer Markus Anfang, der vor zwei Jahren nach einer sehr erfolgreichen Zeit Kiel in Richtung Köln verlassen hatte. Nun kommt es zum Wiedersehen mit seinem alten Arbeitgeber.

Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth (Dienstag, 20.45 Uhr)

Fünf Siege aus den jüngsten acht Spielen und nur eine Niederlage - die SpVgg Greuther Fürth hat sich zum Aufstiegskandidaten in Liga zwei gemausert. Da muss doch auch was in Bremen gehen, denkt sich mancher im Frankenland. Etwa Stefan Leitl, der Trainer der Fürther. "Wir fahren nicht nach Bremen, um dort ein bisschen Fußball zu spielen. Wir wollen unsere Momente in dem Spiel haben und maximale Intensität auf den Platz bringen" , sagte Leitl. Der Fürther Coach legt aber den Fokus "ganz klar" auf der Liga.

Leitl sagt: "Es ist wichtig, dass wir im Ligabetrieb weiterhin erfolgreich sind und da unsere Körner haben. In Bremen ist es ein Bonusspiel, das wir einfach genießen wollen." Vielleicht ist das aber auch nur ein Täuschungsmanöver in Richtung des SV Werder, der gegen Schalke zuletzt nicht vollends überzeugte.

Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 (Dienstag, 20.45 Uhr)

Dreimal raus im Achtelfinale - für die Dortmunder gibt es einiges gutzumachen im DFB-Pokal, blickt man nur auf die vergangenen drei Jahre zurück. Trainer Edin Terzic will jedenfalls besser abschneiden als seine Vorgänger und ist heiß auf das Westfalen-Duell. "Berlin, wenn die ganze Stadt schwarz-gelb war, das war immer etwas Besonderes. Für das Finale wollen wir kämpfen, dementsprechend ist der Wettbewerb sehr wichtig für uns" , sagte Terzic.

Gegen die Paderborner wird es aber wohl kein Selbstläufer für den BVB. Das war es schon im November 2019 nicht. Im Bundesliga-Heimspiel lag Dortmund nach 43 Minuten sensationell 0:3 zurück, das Spiel endete 3:3.

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Drei Siege in Folge - alle ohne Gegentor: Der VfL hat in der Bundesliga einen Lauf und bläst zum Angriff auf die Champions League. Klar, dass die Wolfsburger diesen Schwung auch mit in das Pokalspiel gegen schwer angeknockte Schalker nehmen wollen. Eine Rechnung haben die Niedersachen mit dem Wettbewerb noch offen: In der vergangenen Saison gab es eine 1:6-Abfuhr in der zweiten Runde gegen RB Leipzig.

Diesmal sieht es besser aus. Der Einzug ins Viertelfinale für den VfL Wolfsburg - alles andere wäre nach der gegensätzlichen sportlichen Entwicklung beider Mannschaften schon eine Überraschung.

RB Leipzig - VfL Bochum (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Mit den Zweitligisten meinte es die ARD -Sportschau-Losfee Sven Hannawald nicht wirklich gut. Und so hat auch der VfL Bochum wie schon der SC Paderborn und Greuther Fürth einen sehr undankbaren Gegner erwischt. Viermal traten die beiden Kontrahenten in den Jahren 2015 und 2016 in der 2. Bundesliga gegeneinander an - viermal hieß der Sieger RB Leipzig.

Aber aufgepasst: Diesmal kommt eine Bochumer Mannschaft nach Sachsen, die eine tolle Saison in Liga zwei spielt, auch wenn die Generalprobe auf dieses Achtelfinale mit dem 1:2 gegen den KSC am vergangenen Sonntag mal gründlich danebenging. Am Theater würden sie jetzt sagen: ein gutes Zeichen.

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln (Mittwoch, 20.45 Uhr)

Schon elf Jahre ist es her, dass die Kölner zum bislang letzten Mal das Viertelfinale im DFB-Pokal erreichten. In diesem Jahr könnte sich das ändern, zumindest hoffen sie das in Köln. Nach dem ersten Heimsieg gegen Bielefeld nach einem Jahr ist die Stimmung rund um das Geißbockheim auch wieder obenauf.

Die ist in Regensburg aber auch nicht schlecht, gelang doch gegen Darmstadt am vergangenen Spieltag in der 8. Minute der Nachspielzeit (!) noch der 1:1-Ausgleich. An das letzte Duell gegen Köln denkt der Jahn ebenfalls gerne zurück. Beim Erfolg im Mai 2019 fielen acht Tore, fünf davon für Regensburg, es war ein Fußballfest. Allerdings war der FC zu diesem Zeitpunkt bereits aufgestiegen, die Konzentration womöglich nicht mehr ganz da. Das sollte den Kölnern diesmal besser nicht passieren.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 20.45 Uhr)

Vor gut zwei Wochen war die Aufregung nach dem Abpfiff groß. Durch einen umstrittenen Foulelfmeter schaffte der VfB in der Bundesliga noch ein 2:2 gegen die Gladbacher, die sich vor allem durch das Eingreifen des Kölner Kellers benachteiligt fühlten. VAR -Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hatte eine unglückliche Aktion von Ramy Bensebaini an VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic als Strafstoß gewertet. Nun besteht also Gelegenheit zum Geraderücken für die Gladbacher.

Der VfB ächzt in dieser Saison noch unter einen schwachen Heimbilanz (erst ein Sieg), der Klub freut sich aber sehr auf das Duell gegen die "Fohlen", die in den vergangenen Wochen ordentlich Fahrt aufgenommen und siebenmal in Reihe nicht verloren haben. "Ein Topspiel am Mittwochabend, dazu live im Fernsehen, vor der breiten Masse, kein Pay-TV" , sagte Sportdirektor Sven Mislintat, "das ist ein super Wettbewerb. Das ist unsere Champions League. Wir wollen alles investieren und weiterkommen." Gladbach aber auch.

mick | Stand: 02.02.2021, 00:00