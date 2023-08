Halle lange in Unterzahl Greuther Fürth bringt knappen Vorsprung in Halle ins Ziel Stand: 12.08.2023 19:58 Uhr

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich am Samstag (12.08.23) mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg beim Halleschen FC für die zweite Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Halle musste die zweite Hälfte in Unterzahl absolvieren.

Armindo Sieb schoss für die Gäste aus Franken früh das Tor des Tages (18.). Kurz vor der Pause sah Halles Erich Berko bei einem unglücklichen Foul die rote Karte (45. +2).

Halle von Beginn an im Hintertreffen

Halle, das in der 3. Liga bislang einen guten Saisonstart hinlegte, tat sich schwer, ins Spiel gegen die klassenhöher spielenden Fürther zu finden. die Kleeblätter ihrerseits versäumten es aber ebenfalls, sich klare Vorteile zu erarbeiten. Doch es dauerte nicht allzulange, bis Sieb die Führung für die Gäste erzielte. Auf Zuspiel von Sturmpartner Tim Lemperle versenkte Sieb den Ball aus halblinker Position.

In der umkämpften Partie hagelte es in der Schlussviertelstunde für Fürth drei Gelbe Karten. Aber dann kam Berko gegem Luca Itter zu spät und traf den Gegenspieler unglücklich mit gestrecktem Bein am Schienbein. Klarer Fall für Schiedsrichter Florian Exner: Rot!

Fürth hat die Sache im Griff

Anschließend hatten die Kleeblätter die Partie im Griff und ließen keinerlei Chancen der Hallenser zu. Dafür waren die Gastgeber viel zu passiv. Dies änderte sich den gesamten zweiten Spielabschnitt über nicht, als die Hausherren in Unterzahl auf den "lucky punch" hofften, die Spielvereinigung entsprechende Spielsituationen aber immer im Ansatz unterband.

Fürth in des kam in der Schlussviertelstunde noch einmal sehr gefährlich vors Hallenser Tor: Aber Tim Lemperle schoss zu zentral auf Sven Müllers Tor.

Ganz am Ende hatte Fürth dann aber doch etwas Glück: Der nur Sekunden zuvor eingewechselte Henry Crosthwaite ging allein auf Fürths Schlussmann Jonas Urbig zu, doch die Unparteiischen entschieden auf Abseits. Fürths Robert Wagner drosch in der Nachspielzeit den Ball bei einem Gewaltschuss an die Latte, zusätzlich scheiterte Dennis Srebny freistehend an Müller. Insgesamt ein verdienter Erfolg der SpVgg Greuther Fürth.