Dünner Pokalsieg bei Regionalligist Fortuna Düsseldorf zittert sich in Illertissen durch Stand: 13.08.2023 17:34 Uhr

Mit einem Arbeitssieg hat Fortuna Düsseldorf die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht. Der Fußball-Zweitligist gewann am Sonntag (13.08.2023) schmeichelhaft mit 3:1 (2:1) bei Bayern-Regionalligist FV Illertissen.

Nach einem Eigentor von Illertissens Kevin Frisorger (3.) und einem Treffer von Vincent Vermej (27.) nach knapp 15-minütiger Unterbrechung wegen eines starken Gewitters schien Düsseldorf schon klar auf der Siegerstraße zu sein. Doch Frisorger mit einem Tor auf der richtigen Seite sorgte noch einmal für Spannung (41.). Erst in der Nachspielzeit machte Christos Tzolis mit dem 3:1 alles klar (90.+1).

Beim bayerischen Pokalsieger erwischte Düsseldorf eigentlich einen Top-Start. Gleich mit dem ersten Angriff gingen die Gäste in Führung, als Felix Klaus den Ball scharf nach innen brachte und Frisorger die Kugel im Rettungsversuch zum 0:1 ins eigene Netz drückte.

Erst Pfostenkracher, dann Blitz und Donner

Nur wenige Sekunden später krachte ein Schuss von Shinta Appelkamp an den Pfosten des FV-Tores. Danach krachte es erst einmal am Himmel. Ein Wolkenbruch mit Blitz und Donner sorgte dafür, dass die Partie unterbrochen werden musste und die Anzeigetafel im Stadion für den Rest der Partie ausfiel.

Trotz der Pause war der Fortuna aber zunächst der Stecker nicht gezogen. Wieder setzte sich Klaus über rechts durch, fand dieses Mal Vermej im Zentrum und der schob zum 2:0 ein. Alles klar also? Mitnichten. In Richtung Pause verloren die Gäste aus dem Rheinland dann doch ihren Schwung und Illertissen wurde mutiger.

Torwart Kastenmaier im Fokus

Einen Schuss von Yannick Glessing klärte Florian Kastenmaier noch zur Ecke (40.). Doch die führte dann zum 1:2-Anschlusstreffer: Frisorger drückte die Hereingabe per Kopf Richtung Tor und vom Rücken des Düsseldorfers André Hoffmann prallte das Leder ins Netz.

In Halbzeit zwei schaffte es die Fortuna nicht, den Hebel entscheidend umzulegen und so blieb der Außenseiter im Spiel. Marco Mannhart prüfte den aufmerksamen Kastenmaier mit einem Schuss aus der Drehung (64.). In der Schlussphase traf Gökalp Kilic mit einem beherzten Schuss noch die Latte (84.). Düsseldorf durfte erst in der Nachspielzeit nach einem Kontertreffer von Tsolis auf Vorlage des eingewechselten Daniel Ginczek zum 3:1 endgültig aufatmen.

Nach dem harten Stück Pokal-Arbeit geht es für Fortuna Düsseldorf am Samstag (19.08.2023, 13 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn weiter. Illertissen reist in der Bayern-Regionalliga zum 1. FC Nürnberg II.