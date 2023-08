Tooor für FV Illertissen, 1:2 durch Kevin Frisorger Das ist der Anschluss! Nach einer Ecke von links schraubt sich Frisorger im Fünfer hoch und köpft den Ball in die Maschen.

Fast der Anschlusstreffer! Glessing wird an der rechten Ecke des Strafraums gehalten und kommt zu Fall. Der Stürmer steht aber auf und schließt ab. Kastenmaier ist gerade noch so dran.

Düsseldorf bestimmt das Spiel und kann nach belieben walten. Die langen Pässe der Mittelschwaben in die Spitze landen zu oft im Nichts.

Kılıç wird auf der rechten Seite auf die Reise geschickt. Sein flacher Abschluss von der rechten Ecke des Sechzehners geht knapp links am Kasten vorbei.

Die Gastgeber haben der Spielweise der Rheinländer wenig entgegenzubringen. Wenn so mal an den Ball kommen, dann nur wenn die Fortuna Fehler macht.

Nach rund einer halben Stunde stehen die Düsseldorfer bereits mit einem Bein in der nächsten Runde. Sie geben sich gegen den Underdog keine Blöße und spielen sehr seriös.

Gavory kommt mit Tempo über die linke Außenbahn. Seine Flanke in den Sechzehner ist aber zu ungenau und landet im Aus.

Gelbe Karte für Maximilian Neuberger (FV Illertissen) Neuberger zupft Iyoha am Trikot und sieht dafür gelb.

Nach der Unterbrechung müssen beide Mannschaften erst wieder in die Partie finden. Der Fortuna gelingt das gut und bestimmt das Spiel durch ihr präzises Passspiel.

Es gibt noch keine Infos wann es weitergehen wird. In den letzten Minuten war es nicht nur Regen der aufs Feld fiel, sondern auch Hagel oder Graupel.

Im strömenden Regen haben die Gäste hier bisher alles im Griff. Durch die Führung können sie befreit aufspielen und lassen den Gastgebern zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Chance in Richtung Tor zu kommen.

Appelkamp versucht es mit einem direkten Freistoß aus halbrechter Position und etwa 18 Metern Entfernung. Thiel fischt den Ball noch gerade so aus der unteren rechten Ecke.

Die nächste Chance! Appelkamp kommt nach einer Flanke von links zum direkten Abschluss aus rund zehn Metern. Das Leder knall an den rechten Pfosten!

Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Kevin Frisorger (Eigentor) Die frühe Führung für den Favoriten! Klaus kommt mit Tempo über die rechte Seite und spielt die Kugel flach in den Sechzehner, wo Vermeij gesucht wird. Der Klärungsversuch von Frisorger landet unglücklich im eigenen Netz. Keine Chance für Keeper Thiel.

Der Ball rollt! Illertissen stößt an.

Der Zweitligist aus Düsseldorf blickt auf eine erfolgreiche Vorbereitung zurück. Von sieben Testspielen entschieden die Rheinländer fünf davon für sich. Gegen den Ligakonkurrenten aus Osnabrück spielten die Rot-Weißen 1:1 und bei Erzgebirge Aue aus Liga drei gab es eine 1:2-Niederlage. Der Start in der zweithöchsten Spielklasse verlief für die Mannschaft von Chefcoach Daniel Thioune nach Plan. Ein Sieg gegen Hertha BSC und ein Unentschieden gegen den FC St. Pauli. In beiden Partien blieb der zweimalige Pokalsieger dabei ohne Gegentor. Dies bedeutet im Moment Platz acht in der Liga.