Kantersieg in der Lausitz Paderborn lässt Cottbus keine Chance 13.08.2023

Der SC Paderborn hat mit einem ungefährdeten Erfolg bei Energie Cottbus die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals erreicht. Die Ostwestfalen gewannen am Sonntagabend (13.08.23) mit 7:0 (3:0).

Cottbus' Dominik Pelivan brachte mit einem unglücklichen Eigentor die Gäste in Führung (3.). Wenig später erhöhte Visa Musliu (11.). Filip Bilbija traf vor und nach der Pause zweimal (20. + 51.). Auch Florent Muslija traf mit einem sehenswerten Freistoß (64.). Sebastian Klaas stellte auf 0:6 (83.), den Schlusspunkt setzte Mattes Hansen (85.).

Paderborn zu mächtig

Regionalligist Cottbus fing mutig an hatte aber früh großes Pech, als ein Abwehrversuch von Paul Milde in Dominik Pelivan den eigenen Mann traf, von dessen Rücken aus der Ball im eigenen Tor einschlug. Dieser frühe Rückschlag war für die Gastgeber genau das Gegenteil dessen, was sich Coach-Legende Pele Wollitz und sein Team vorgenommen hatten.

Nur wenig später verwertete Musliu eine Freistoßflanke von Florent Muslija per Kopf zum 2:0, nach 20 Spielminuten stand es bereits 3:0, nachdem Filip Bilbija nach einem Steilpass von Curda mit viel Zug zum Tor stramm ins Tor traf. Elias Bethke im Kasten der Hausherren war erneut chancenlos.

Muslijas Kunstschuss

Auch nach der Pause war der Unterschied von zwei Spielklassen klar erkennbar. Und erstmals griff auch Bethke krass daneben: Nach einem satten Flatterschuss von Klefisch aus etwa 30 Metern ließ der Keeper den Ball aus den Armen rutschen. Der Ball fiel direkt vor die Füße von Bilbija, der aus kurzer Distanz nur noch abstauben musste.

Nach einer gespielten Stunde jubelten die Cottbuser Anhänger umsonst, als ein Treffer von Tobias Hasse wegen Abseits zurecht nicht anerkannt wurde. Wenig später war es dann Paderborn, das sich freute: Muslija überlistete bei einem Freistoß von links in der Nähe der Eckfahne mit einer Bogenlampe den Cottbuser Schlussmann. In den Schlussminuten schaltete der eingewechselte Sebastian Klaas am schnellsten und traf nach einer unübersichtlichen Situation im Cottbuser Strafraum. Dann hielt Hansen drauf und machte den Endstand von 0:7 perfekt.