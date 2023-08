76. Kurzer Blick auf die Ballbesitzstatistik, denn auch dort führt der SC Paderborn haushoch. 65 Prozent Ballbesitz kann man sein Eigen nennen.

74. Dafür, dass die Paderborner Fans mit gerade mal 300 in der klaren Unterzahl ist, machen sie hier jede Menge Lärm und haben allen Grund zur Freude.

73. Adriano Grimaldi Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Adriano Grimaldi

73. Sirlord Conteh Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sirlord Conteh

73. Felix Platte Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Felix Platte

73. Filip Bilbija Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Filip Bilbija

71. Jetzt mal wieder die Paderborner: Bilbija sucht auf der rechten Seite den nach vorne mitgelaufenen Conteh und findet ihn auch - sein Kopfball geht aber dann doch einen guten Meter über den Querbalken.

70. Wieder ein Flatterball, diesmal aus den Reihen des FCE! Phil Halbauer hält einfach mal aus dem linken Halbfeld drauf und Jannik Huth hat den Ball, der mit viel Wucht getreten kommt, erst im Nachfassen sicher.

66. Damit hat Claus-Dieter Wollitz sein Wechselkontingent relativ früh ausgeschöpft.

65. Sebastian Klaas Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Klaas

65. David Kinsombi Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: David Kinsombi

65. Tobias Müller Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Tobias Müller

65. Kai Klefisch Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Kai Klefisch

65. Niclas Nadj Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Niclas Nadj

65. Florent Muslija Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Florent Muslija

65. Cedric Euschen Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Cedric Euschen

65. Alexander Prokopenko Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Alexander Prokopenko

65. Timmy Thiele Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Timmy Thiele

65. Tim Heike Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Tim Heike

64. Florent Muslija Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:5 durch Florent Muslija

Heidewitzka! Das muss man erstmal so bringen, diesen Freistoß aus so schwerem, ja fast unmöglichen, Winkel direkt zu nehmen. Die Bogenlampe von Muslija senkt sich hinter dem chancenlosen Bethke ins lange Eck und der Freistoßschütze belohnt sich für seine heute tadellose Leistung!

63. Sirlord Conteh schlägt links nahe der Eckfahne einen Haken gegen Tobias Hasse und wird mit einem rüden Tritt von ihm gestoppt. Es gibt keine Verwarnung für den eingewechselten Cottbusser, dafür aber Freistoß von der linken Strafraumkante.

61. Kurzer Jubel auf den Rängen des FC Energie! Tobias Hasse locht im Sechzehner aus spitzem Winkel vom Fünfereck ein. Doch die Jubelschreie verstummen schnell, denn die Fahne des Linienrichters ist oben und die Bilder zeigen, dass diese Entscheidung so auch in Ordnung geht.

56. Viel Durchkommen in die Box der Gäste ist hier nicht für die Cottbusser. Deswegen versucht Alexander Prokopenko es einfach mal aus der Distanz und haut das Ding in die Zuschauerränge.

56. Weil das Geschehen auf dem Rasen in den vergangenen Minuten etwas abgeflacht ist, gibt es hier einen kleinen Fakt am Rande. Zwölf Partien zwischen den beiden Mannschaften gab es in der 2. Bundesliga, oft ging es dabei sehr torreich zu. So konnte sich der SCP zum Beispiel im September 2009 im eigenen Stadion mit 5:1 gegen den damaligen Bundesliga-Absteiger durchsetzen.

52. Die Wiederholung zeigt: Elias Bethke konnte diesen Flatterball von Klefisch erst sehr spät sehen und versuchte, ihn trotzdem zu fangen, statt zur Seite abzuwehren. Das darf einem als Torhüter eigentlich nicht passieren.

51. Filip Bilbija Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:4 durch Filip Bilbija

Nach einem satten Flatterschuss von Klefisch aus etwa 30 Metern versucht Bethke, das Leder in den Armen festzuhalten - ein Fehler, denn der Ball prallt von ihm ab und direkt vor die Füße von Bilbija, der aus kurzer Distanz nur noch abstauben muss!

49. Wie schon in der ersten Hälfte agiert der SCP mit viel Tempo nach vorne. Ezekwem läuft bis zur Grundlinie und will in die Mitte flanken, der Ball war aber schon ins Aus gerollt und es geht mit Abstoß weiter.

46. Phil Halbauer Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Phil Halbauer

46. Rudolf Ndualu Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Rudolf Ndualu

46. Joshua Putze Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Joshua Putze

46. Maximilian Oesterhelweg Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Maximilian Oesterhelweg

46. Weiter geht's. Cottbus tauscht auf zwei Positionen, Paderborn bisher noch nicht.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Mit einer sehr effizienten Chancenverwertung und drei Toren geht der SC Paderborn in Cottbus in die Halbzeitpause. Die Lausitzer versuchten zwar früh anzulaufen und vorne mitzuspielen, fingen sich dann aber zunächst ein sehr kurioses und unglückliches Eigentor ein. Mit jedem Rückschlag zerbrach die Spielweise des Pokalfinalisten von 1997 und statt dem erhofften Pokalfight muss man nun aufpassen, dass es gegen die schnell umschaltende und gnadenlos verwertende Paderborner Offensive keine Packung gibt.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Die Antwort: Fast! Die Ecke Hofmanns landet zuerst in den Reihen des Gegners, nach etwas Gestocher kommt Hofmann aber rechts vor der Strafraumgrenze zum Abschluss und prüft mit seinem satten Vollspannschuss die Reflexe von Jannik Huth, der aber sicher abtaucht und das Ding hat!

45. +1 Mal eine Ecke für Cottbus. Kann man vor dem Pfiff für etwas Ergebniskosmetik sorgen?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Wir nähern uns dem Pausentee und wie schon erwähnt - das mit der Pokalsensation wird schwer für den FC Energie Cottbus. Hoch gewinnt man dieses Spiel jedenfalls nicht mehr.

41. Die Ecke verpufft und Cottbus will schnell umschalten, ist aber dem sehr guten Rücklaufverhalten des SC Paderborn 07 nicht gewachsen. Alle rücken nach hinten auf und dann wird das Spiel unterbrochen, da Muslija nach einem Zweikampf mit Hofmann im gegnerischen Sechzehner liegen geblieben war.

40. Es geht erstmal weiter und Sirlord Conteh wird steil aus der eigenen Hälfte rechts geschickt, doch Jonas Hildebrandt kann ihn ablaufen und zur Ecke klären.

38. Rudolf Ndualu Cottbus Gelbe Karte für Rudolf Ndualu (Energie Cottbus)

Und da gibt es nichts zu diskutieren, denn mit ausgestrecktem linken Fuß kommt Ndualu gegen Laurin Curda an der Mittellinie angerauscht und tritt ihm auf den Fuß. Curda bleibt zur Behandlung liegen, Ndualu bekommt die Verwarnung und ist damit gut bedient.

35. Claus-Dieter Wollitz beendet den Arbeitstag des überforderten Paul Milde vorzeitig.

35. Tobias Hasse Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Tobias Hasse

35. Paul Milde Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Paul Milde

34. Da macht es bumm! Florent Muslija tritt am Sechzehnerhalbkreis zum Freistoß an, zirkelt das Leder geschickt um die Mauer und lässt den Ball an die Latte knallen - den Abpraller köpft Heuer frei vor Bethke über den Kasten und es bleibt beim 3:0!

33. Dominik Pelivan Cottbus Gelbe Karte für Dominik Pelivan (Energie Cottbus)

Gerade noch vor dem Sechzehner senst Pelivan Conteh um, der einen Zuckerpass aus den eigenen Reihen erhalten sollte und durchgewesen wäre. Das ist eine sehr gute Freistoßposition!

28. Der Freistoß verpufft in der Mauer und Energie hat die Konterchance, nutzt sie aber nicht. Oesterhelwegs Pass zu Prokopenko wird mühelos vom Abwehrriegel abgefangen.

27. Jonas Hofmann Cottbus Gelbe Karte für Jonas Hofmann (Energie Cottbus)

Für ein rüdes Foul an Ezekwem sieht Hofmann die Verwarnung von Robert Schröder.

25. Da isser! Der erste Torschuss für die Gastgeber, und so ist es passiert: Im linken Halbfeld fasst sich Maximilian Oesterhelweg mal ein Herz und zieht aus etwa 17 Metern ab, doch Keeper Jannik Huth ist zur Stelle.

23. Weiter geht's, und das nur in eine Richtung. David Kinsombi sucht mit seinem Steilpass Conteh, aber Bethke weiß um die Schnelligkeit seines Gegenspielers und kommt rechtzeitig raus.

22. Paderborn spielt sehr schnell und sehr effizient nach vorne und agiert in der Box gnadenlos gegen die überforderte Lausitzer Defensive. Wenn das so weitergeht, gibt das eine ordentliche Packung vor der eigenen Anhängerschaft.

20. Filip Bilbija Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:3 durch Filip Bilbija

Viel zu einfach! Von der rechten Seitenlinie wird Bilbija von Curda steil in Szene gesetzt und er hat keinerlei Mühe, seinen Gegenspieler beim Lauf in den Strafraum abzuhängen. Er zieht nach innen und bei seinem satten Abschluss hat Bethke keine Chance, noch irgendwas auszurichten.

17. Jetzt auch mal eine Offensivaktion des FC Energie: Maximilian Oesterhelweg segelt an einer steilen Ballweitergabe aus dem rechten Halbfeld vorbei.

16. Wir haben die erste Viertelstunde hinter uns und der SC Paderborn 07 konnte gegen eine noch nicht ganz sortierte Cottbusser Hintermannschaft schon sehr früh vorlegen. Der Spielstand geht so in Ordnung, mit dem Führungstreffer war aber auch viel Pech für den FCE im Spiel.

15. Jonas Hofmann kann im Sechzehner der Gäste einen verloren geglaubten Ball nochmal zurückerobern und will mit der Hacke zu einem Mitspieler weiterleiten - doof, dass sich da keiner findet, sondern die Abwehrkette des SC Paderborn.

14. Wieder laufen die Ostwestfalen gegen die Roten früh an. Diesmal ist im Sechzehner aber Bethke vor dem schnellen Ezekwem zur Stelle und hat den Ball.

12. Das mit der Überraschung dürfte jetzt eine Mammutaufgabe für den ehemaligen Bundesligisten werden.

11. Visar Musliu Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:2 durch Visar Musliu

2:0 für den SC Paderborn 07! Sein Fast-Namensvetter bringt einen Freistoß sehr scharf in den Sechzehner. Dort steht Musliu goldrichtig dreizehn Meter zentral vor dem Kasten zum Kopfball bereit und netzt das Ding links unten hinter Elias Bethke ein.

10. Florent Muslija bringt einen Eckstoß von rechts sehr hoch rein. Mattes Hansen tuschiert das Leder mit dem Kopf, aber da war noch zu viel Schwung drauf und die Chance ist vertan.

9. Der SCP spürt, dass die Hintermannschaft des FC Energie Cottbus massiv verunsichert ist und sucht jetzt früh die zahlreich vorhandenen Lücken.

6. Es geht munter weiter. Diesmal bietet sich für Florent Muslija eine Menge an Platz an der Box und die Verteidigung ist heillos überfordert, doch in letzter Minute hat ein Abwehrmann seinen Fuß zwischen ihm und dem Spielgerät.

5. Sofort wieder ein langer Ball des SC Paderborn 07. Wieder wird über den blitzschnellen Conteh die rechte Seite bespielt, diesmal ist die Energie-Verteidigung bei der Flanke dazwischen. Das geht zu einfach!

3. Dominik Pelivan Cottbus Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Dominik Pelivan (Eigentor)

Was für ein Ei so früh in der Partie! Sirlord Conteh hat rechts Platz und flankt nach innen in den Sechzehner, wo Paul Milde den Ball klären muss, dabei aber Pelivan anschießt, von dessen Rücken aus der Ball in die Maschen prallt!

2. Borgmann bringt einen Eckball für Cottbus von der linken Seite halbhoch rein, dort klärt Muslija ohne Probleme. Energie zeigt, dass man von Anfang an hier mitspielen möchte.

2. Aber Jonas Hofmann, Namensvetter des Leverkusener Nationalspielers, findet aus dem Halbfeld keine Anspielstation. Keine Gefahr.

1. Direkt das erste Foul der Partie: Klefisch rempelt im zweiten Drittel der eigenen Hälfte im Zweikampf Tim Heike um. Es geht mit einem ruhenden Ball weiter.

1. Paderborn in den dunklen Trikots hat Anstoß und wir sind hiermit drin in der Partie!

1. Spielbeginn

Angeführt von den Mannschaftskapitänen Axel Borgmann und Jannik Huth und dem Schiedsrichter-Gespann um Robert Schröder laufen die Teams zu den Klängen von AC/DCs "Hell's Bells" auf den Rasen ein. Die Spannung steigt auf den vollbesetzten Rängen!

Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Teams ist auch schon einige Jahre her. Am 19. Spieltag der Saison 2013/14 schlug der SCP in der 2. Bundesliga die Elf aus der Lausitz. Am Ende der Saison schaffte Paderborn den Durchmarsch in die Bundesliga, Cottbus stieg ab und wurde nie wieder in der zweithöchsten Spielklasse gesehen.

Zuletzt spielte die Elf von "Pele" Wollitz nur 1:1 gegen Rot-Weiß Erfurt. Deswegen wechselt der Chefcoach auf drei Positionen. Den Platz im Tor nimmt heute Elias Bethke von Alexander Sebald ein. Tobias Hasse beginnt auf der Ersatzbank und lässt dafür Paul Milde den Vortritt, außerdem beginnt Rudolf Ndualu für Cedric Euschen.

Die Ostwestfalen rotieren im Vergleich zur Punkteteilung gegen Osnabrück auf gleich vier Positionen. Wie schon erwähnt, fällt Max Kruse aus. Für ihn rückt Filip Bilbija in die erste Elf. Der in der Liga gesperrte Visar Musliu sowie Kai Klefisch und Mattes Hansen nehmen die Positionen von Marco Schuster, Tobias Müller und Marcel Hoffmeier ein.

Die glorreichen Zeiten beim FC Energie Cottbus liegen schon etwas länger zurück. 1997 zog man als Drittligist ins Pokalfinale ein und unterlag dort dem VfB Stuttgart, später spielte man in den Nullerjahren in sechs Spielzeiten in der höchsten Spielklasse und ärgerte dort unter anderem die Bayern. Die Rückkehr in den Profifußball ist das unbestrittene Ziel in der Lausitz, nachdem man vergangene Saison erst in den Playoffs an Unterhaching, einst auch in der Bundesliga, scheiterte.

Heute nicht mitwirken kann Paderborns neuer Starspieler Max Kruse. Der neue Hoffnungsträger des SC glänzte zwar in 2. Bundesliga zuletzt mit einem Assist, verletzt sich aber und fällt heute mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel aus.

Das Ziel verfolgt aber auch der Gast aus Paderborn. Auch der SC ist nach dem Zweitligastart vor zwei Wochen noch ohne Sieg in der Liga geblieben und konnte nach einer heftigen Auftaktniederlage zuletzt dann nur ein 1:1 zu Hause gegen Aufsteiger Osnabrück verbuchen. Nun will auch das Team von Łukasz Kwasniok den ersten Sieg der noch jungen Spielzeit.

Energie Cottbus ist bereits seit zwei Wochen im Pflichtspielbetrieb, legte aber in der Regionalliga Nordost mit einer Niederlage und einem Remis eher einen Fehlstart hin. Umso größer ist bei der Truppe von Claus-Dieter Wollitz heute der Wunsch da, den ersten Pflichtspielsieg in der Saison einzufahren.