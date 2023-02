DFB-Pokal-Achtelfinale Bayern mit Pokal-Befreiungsschlag in Mainz - Zugang Cancelo stark Stand: 01.02.2023 23:46 Uhr

Bayerns neuer Rechtsverteidiger João Cancelo hat im Pokal-Achtelfinalspiel beim 1. FSV Mainz 05 einen Super-Einstand gefeiert. Der Portugiese schlug die Flanke zum Führungstreffer, der München am Mittwoch (01.02.23) auf die Siegerstraße und ins Viertelfinale des DFB-Pokals brachte.

Eric Maxim Choupo-Mouting nahm beim 4:0 (3:0) des FC Bayern in Mainz in der 17. Minute eine platzierte Flanke von der rechten Seite von Zugang Cancelo ab und stellte damit früh die Zeichen auf Sieg beim Rekordpokalsieger. Jamal Musiala erhöhte nach einer halben Stunde, kurz vor der Pause erzielte Leroy Sané den dritten Münchentreffer. Der eingewechselte Alphonso Davies erhöhte tief in der zweiten Hälfte auf 4:0 (83.)

Kimmich von Beginn an dabei - Onisiwo angeschlagen nicht

Der zuletzt angeschlagene Joshua Kimmich konnte von Anfang an spielen, in den Bayern-Kader zurückgekehrt war Leon Goretzka nach überstandenen muskulären Problemen. Bei Mainz 05 waren die beiden Wintereinkäufe Ludovic Ajorque im Sturmzentrum und Andreas Hanche-Olsen rechts in der Abwehrreihe von Anfang an dabei. Erneut im Tor stand Finn Dahmen.

Überraschend fehlte Karim Onisiwo - zuletzt dreimaliger Torschütze im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg - in der Anfangsformationen. "Karim war krank die vergangenen paar Tage. Ansonsten hätte er natürlich von Anfang an gespielt" , sagte Bo Svensson vor dem Spiel am ARD-Mikrofon.

Nagelsmann: "Cancelo kann Vollgas geben"

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bot von Beginn an Zugang João Cancelo auf der rechten Außenbahn auf. "Er kann Vollgas geben" , sagte Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei Sky, "João hat eine sehr gute Flanke und mit Pep (Guardiola) einen der besten Trainer der Welt gehabt" .

Und nach kurzer Eingewöhnungszeit zeigte die Leihgabe von Manchester City ihre Qualitäten: Nach mehreren gelungenen Aktionen am Ball bediente der Portugiese mit einer in Bedrängnis von rechts gespielten Flanke Choupo-Moting, der den Ball auf Höhe des zweiten Pfostens aus sehr spitzem Winkel mit links artistisch volley im Kasten der Gastgeber zum 0:1 versenkte.

Bayern zaubert und stellt vor der Pause auf 0:3

Die Bayern machten weiter Druck gegen die mutig in den Zweikämpfen dagegenhaltenden Mainzer und produzierten Chancen fast im Minutentakt. Thomas Müller leitete den Ball aus zentraler Position mit dem Rücken zum Tor den Ball weiter nach links auf Musiala, der nach kurzem Dribbling und perfekter Ballmitnahme mit links flach das 0:2 erzielte. Und kurz vor der Pause, war es Sané, der von "Wandspieler" Choupo-Moting optimal in Szene gesetzt wurde und Dahmen mit einem platzierten Rechtsschuss ins linke Ecke keine Chance ließ.

Mehr als Entlastungsangriffe gelangen den Mainzern nicht, zu stark präsentierte sich der zuletzt angeschlagene Rekordmeister, der zuletzt nach drei Unentschieden in Serie in der Ligatabelle nur noch einen Zähler vor Verfolger Union Berlin und zwei vor RB Leipzig führt.

Mainz in Hälfte zwei stärker, aber ohne Großchancen

Mainz-Trainer Svensson musste früh seinen von einer gelb-roten Karte bedrohten und mit einer Adduktorenverletzung gehandicapten Kapitän Silvan Widmer ersetzen, brachte zur zweiten Halbzeit mit Alexander Hack und Jae-sung Lee frische Kräfte.

Die bewirkte zweierlei: Zum einen schwand die Übermacht der Münchner, die sich nun nicht mehr so leicht wie in Durchgang eins Torchancen erarbeiten konnten. Müller verstolperte zweimal den Ball, auf der Gegenseite verzog Caci die bis dato beste Mainzer Chance bei einem Schussversuch von der linken Strafraumecke (60.). Auch der engagiert und auffällig debütierende Ajorque blieb bei einer Kopfballchance glücklos (62.).

Zweimal Rot gegen Mainz

München spielte in der Folge lange nicht mehr mit der Konsequenz und dem Druck aus Spielabschnitt eins, Mainz allerdings verpasste es, mit Ruhe und Präzision gefährliche Nadelstiche zu setzen.

Nach vielen Spielerwechseln und einer vom immer souveränen Schiedsrichter Deniz Aytekin gezückten Roten Karte gegen Trainer Svensson (Beleidigung) jubelten die Münchner noch einmal: Nach einem butterweichen Chipball von Joshua Kimmich über die Mainzer Abwehr hinweg köpfte Davies wuchtig aus dem Strafraumzentrum das vierte Bayerntor. Kurze Zeit später sah Hack seine zweite Gelbe Karte in der Partie und wurde frühzeitig zum Duschen geschickt (86.).

Svensson sagte nach der Partie: "Ein sehr verdientes Weiterkommen für Bayern. In der ersten Halbzeit waren wir deutlich unterlegen. Das war enttäuschend. Das müssen wir kritisch mit umgehen. Die zweite Halbzeit war aber absolut in Ordnung. Irgendwann habe ich zum vierten Schiri gesagt: 'Seid ihr blind?' Das sollte ich nicht sagen, aber ich habe kein Schimpfwort benutzt."

Die Bayern schafften mit dem Erfolg in Mainz den Befreiungsschlag aus ihrer Minikrise und den Einzug in die Pokalrunde der letzten Acht. Die Auslosung der Viertelfinalpartien ist am 19. Februar (17.10 Uhr/ZDF).

Mainz nun gegen Union Berlin

Leichter wird es für die Mainzer vorerst nicht: Am nächsten Spieltag treten die 05er beim Ligazweiten Union Berlin an (Samstag, 04.02.2023, 15.30 Uhr), die Bayern treten einen Tag später (17.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg an.