Braunschweigs Fejzic: "Am Anfang zu viel Respekt gehabt"

Audio: Wolfsburg gegen Münster erst spät auf der Siegerstraße: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 02:04 Min. . ARD. Von Jan Wochner.

Erst in der 90. Minute rettete sich der VfL Wolfsburg gegen Preußen Münster in die Verlängerung. Dort schlugen die "Wölfe" dann zwei Mal eiskalt zu und sicherten den Einzug in die zweite Runde. Reporter: Jan Wochner. | audio