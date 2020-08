Tausch des Heimrechts im DFB-Pokal - schlechte Zeit für Traumlos

Für die betroffenen Trainer ist ein Stadionwechsel aus sportlicher Sicht besonders schmerzlich. Vor acht Jahren kickte der TSV Havelse den 1. FC Nürnberg in der ersten Runde aus dem Rennen, diesmal reisen die Amateure aus dem Vorort von Hannover zum FSV Mainz 05. "Wir wollten sehr, sehr gerne zu Hause spielen, der Tausch war unsere allerletzte Option", sagte Coach Jan Zimmermann. Der 40-Jährige möchte "nicht nur für eine Stadtrundfahrt nach Mainz fahren. Wit rechnen uns dort auch als Regionalligist etwas aus."

Diesen Traum, als erster Amateurverein überhaupt mit einem Auswärtssieg bei einem Profiklub die zweite Pokalrunde zu erreichen, träumen alle unterklassigen Gäste.

Die Erstrundenspiele DFB-Pokal mit Heimrechttausch:

1. FC Düren - FC Bayern in München

TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05 in Mainz

FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach in Mönchengladbach

FC Engers 07 - VfL Bochum in Bochum

VSG Altglienicke - 1. FC Köln in Köln

MTV Eintracht Celle - FC Augsburg in Augsburg

RSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther Fürth in Fürth

Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen in Leverkusen

FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel in Kiel

sid | Stand: 28.08.2020, 14:16