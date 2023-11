Pyrotechnik-Vorfälle DFB: Fan-Ausschlüsse sollen weiter nur "letztes Mittel" sein Stand: 21.11.2023 12:31 Uhr

Der DFB beschäftigt sich aktuell offenbar verstärkt mit der Handhabe von Pyrotechnik-Vorfällen. Einen Bericht der "Sport Bild" über einen angeblichen "Geheimplan" zur Wiedereinführung von Geisterspielen dementierte der Verband aber vehement.

Die im Bericht aufgestellte Behauptung, "der DFB und seine Rechtsorgane würden die 'Wiedereinführung von Geisterspielen und Zuschauer-Teilausschlüssen' vorbereiten'" sei unwahr, so der Deutsche Fußball-Bund in einer Pressemitteilung am Dienstagmittag (21.11.2023).

DFB: Lösung muss über Dialog erfolgen

Man suche gemeinsam mit der DFL und den Vereinen aktuell nach Lösungen, "um die mit dem unkontrollierten Gebrauch von Pyrotechnik einhergehenden Gefahren zu vermeiden" , heißt es weiter. Zuletzt war das Bundesliga-Spiel zwischen Augsburg und Hoffenheim nach einer Böller-Explosion im Fanblock unterbrochen worden - es hatte mehrere Verletzte gegeben, zwei Tatverdächtige wurden im Anschluss festgenommen.

Die DFB-Sportgerichtsbarkeit könne die Gefahren von unkontrollierter Pyrotechnik in den Stadien gar nicht alleine in den Griff bekommen, wird der DFB-Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten Thomas Bergmann in der Mitteilung zitiert. Ein Dialog mit "beispielsweise Fanvertretern, Vertretern der DFL und den Vereinen sowie der Polizei" sei in dieser Sache der Plan des DFB.

Weiter "täterorientierte Sanktionierung" statt Kollektivstrafen

Tatsächlich wurden Fan-(Teil-)Ausschlüsse und sogenannte Geisterspiele zuletzt nur noch maximal zur Bewährung ausgesetzt, so geschehen beispielsweise im April 2022, als ein geworfener Bierbecher den Linienrichter in der Partie zwischen Bochum und Mönchengladbach am Kopf getroffen hatte.