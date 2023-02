Sieben-Tore-Spektakel Nach 0:2 - Real Madrid siegt furios in Liverpool Stand: 21.02.2023 22:54 Uhr

Real Madrid hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool aus einem 0:2-Rückstand ein 5:2 gemacht.

An der Anfield Road erzielten Darwin Nunez (4.) und Mo Salah (15.) die Tore für das Team von Trainer Jürgen Klopp, Vinicius Junior (21./36.), Eder Militao (47.) und Karim Bezema (55./67.) drehten das Spiel für die "Königlichen".

Damit erarbeiteten sich die Spanier eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel Mitte März. Dort wird es für die "Reds" schwer, sich für die verlorenen Endspiele von 2018 und 2022 zu revanchieren.

Darwin Nunez trifft per Hacke

In der ersten Halbzeit war es ein teils hochklassiger Schlagabtausch mit offenem Visier. Schon in der vierten Minute traf Darwin Nunez nach einer Flanke von rechts von Mo Salah zum 1:0 mit einem Zaubertor. Der Uruguayer versenkte den Ball aus kurzer Distanz sehenswert per Hackentrick im Netz.

In der 14. Minute folgte der nächste Paukenschlag. Einen Rückpass von Dani Carvajal wollte Torwart Thibaut Courtois mit dem Fuß klären, bekam den Ball jedoch nicht unter Kontrolle und legte ihn unfreiwillig auf für Salah, der sich diese Chance nicht nehmen ließ.

Vinicius Junior trifft doppelt

Das Team von Trainer Carlo Ancelotti, bei dem Ex-Nationalspieler Toni Kroos nach einer Erkrankung zunächst nur auf der Bank saß, schüttelte sich kurz – und antwortete. Vinicius Junior bekam am Strafraumeck den Ball von Karim Benzema, drehte sich sofort um die eigene Achse und schlenzte das Leder aus rund 15 Metern in die lange Ecke.

Die Reaktion der "Reds" ließ nicht lange auf sich warten. Dani Carvajal und Eder Militao warfen sich in höchster Not in einen Schuss von Stefan Bajcetic. Zuvor hatte Salah nur den Pfosten getroffen. Auf der Gegenseite entschärfte Liverpool-Torwart Alisson Becker einen Schuss von Vinicius Junior.

Becker war jedoch dann maßgeblich am 2:2 der "Königlichen" beteiligt. Nach einem harmlosen Rückpass von Joe Gomez lief Vinicius Junior auf den Torwart zu. Ohne wirkliche Not schoss der Brasilianer seinen Landsmann am Fuß an, von dort sprang die Kugel im hohen Bogen über die Linie. Und kurz vor der Pause hätten die Madrilenen fast noch nachgelegt, doch Andy Robertson rettete nach einem schnellen Angriff im letzten Moment vor dem einschussbereiten Rodrygo.

Real nach der Pause eiskalt

Nach der Pause dann der Schock für Liverpool. Nach einem Freistoß von Luka Modric traf Militao mit einem wuchtigen Kopfstoß aus kurzer Distanz, obwohl gleich sechs Liverpooler vor oder um ihn herum postiert waren.

Und die "Blancos" legten eiskalt nach. In der 55. Minute spielten sich Benzema und Rodrygo den Ball per Doppelpass zu, Benzema schoss aus 15 Metern aufs Tor und Joe Gomez fälschte das Leder unglücklich ab.

Benzema setzt den Schlusspunkt

Nur wenig später zeigte der Franzose dann seine ganze Klasse. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld kam der Ball über Modric und Vinicius Junior zu Benzema. Der umkurvte mit dem Ball am Fuß in aller Seelenruhe drei Verteidiger und setzte den Ball an Alisson vorbei ins Netz.

Liverpool versuchte in der Folge, noch einmal zum Anschluss zu kommen, doch Real brachte den Vorsprung mit all seiner Routine über die Zeit.