Bereits im Hinspiel war Leipzig beim 2:3 nur äußerst unglücklich das unterlegene Team nach einem sehr starken Spiel. Die Leistung aus der Partie in Paris setzte sich auch am Mittwoch fort, die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch startete furios - und kam schnell zum Führungstreffer. In der achten Minute flankte Andre Silva in den Strafraum, wo Christopher Nkunku per Flugkopfball das 1:0 erzielte - es war schon der fünfte Treffer des Franzosen im laufenden Wettbewerb.

Auch danach stürmte RB weiter. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze an Nkunku ließ Schiedsrichter Andreas Ekberg Vorteil laufen, Silva kam an den Ball, wurde aber von Danilo umgerempelt - Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und verschoss gegen PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma, der Italien im Elfmeterschießen gegen England im Sommer mit seinen Paraden zum Europameister gemacht hatte (12.).