Champions League PSG legt im französischen Duell gegen Brest vor Stand: 11.02.2025 20:42 Uhr

In der Zwischenrunde der Champions League hat Paris Saint-Germain im Hinspiel bei Stade Brest mit einem Auswärtssieg vorgelegt.

PSG gewann am Dienstagabend mit 3:0 (2:0) und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche in Paris.

In der Zwischenrunde spielen die 16 Teams, die in der Ligaphase unter den 36 Teams die Plätze 9 bis 24 belegt haben. Die Sieger treffen im Achtelfinale auf die Teams der Plätze 1 bis 8, die Begegnungen werden am 21. Februar ausgelost. Für jedes qualifizierte Team sind je zwei verschiedene Gegner möglich.

Turnierbaum der Playoffs der Champions League

Paris Saint-Germain gewinnt bei Stade Brest mit souveräner Vorstellung

PSG schaffte schon in der ersten Hälfte klare Verhältnisse. Vitinha traf per Foulelfmeter zur Führung (21.), Ousmane Dembélé erhöhte in der 45. Minute traf rechts im Strafraum auf Vorlage von Achraf Hakimi. Zwischen den beiden Toren hatte Brest seine beste Phase und gute Chancen, bei der besten scheiterte Abdallah Sima nach einer Ecke per Kopf am Pfosten (35.).

Paris machte in der zweiten Hälfte alles klar: Désiré Doués Treffer zählte wegen einer knappen Abseitsstellung nicht (50.), Dembélé sorgte nach einem missratenen Klärungsversuch der Gastgeber mit einem abgefälschten Schuss aber für klare Verhältnisse (66.).

Der Sieger der Begegnung trifft im Achtelfinale auf den FC Liverpool oder auf den FC Barcelona.

Drei weitere Spiele am Abend, vier am Mittwoch

Am Abend finden ab 21 Uhr drei weitere Partien statt:

Sporting Lissabon - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Juventus Turin - PSV Eindhoven

Über die Spiele berichtet die Sportschau im Live-Ticker.

Die vier anderen Hinspiele finden am Mittwoch statt:

FC Brügge - Atalanta Bergamo

AS Monaco - Benfica Lissabon

Celtic - Bayern München

Fexenoord Rotterdam - AC Mailand

Die Rückspiele sind für den 18. und 19. Februar vorgesehen.