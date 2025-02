Kommender Gegner der Bayern Kasper Schmeichel und die verlängerte Karriere bei Celtic Stand: 10.02.2025 18:00 Uhr

In der Zwischenrunde der Champions League muss der FC Bayern bei Celtic Glasgow ran. Deren 38-jähriger Torwart Kasper Schmeichel blüht dort gerade wieder so richtig auf - und fast wäre er mal im Bayern-Tor gelandet.

Wenn der FC Bayern am Mittwoch (ab 21 Uhr in der Radio-Reportage und im Live-Ticker bei der Sportschau) zum Zwischenrunden-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow antritt, dann treffen einige der Bayern-Spieler dort auf einen alten Bekannten.

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leroy Sane und Jamal Musiala haben erst im vergangenen Sommer bei der Heim-EM im Achtelfinale gegen Dänemark gegen Celtic-Torwart Kasper Schmeichel gespielt. Mit Erfolg, Deutschland gewann mit 2:0.

Peter Schmeichel und die Bayern: Da war mal was

Beim Namen Schmeichel zucken sie bei den Bayern aber ansonsten eher zusammen. Kaspers Vater Peter war Torwart jener dänischen Nationalmannschaft, die bei der EM 1992 im Finale gegen Deutschland (mit einigen Bayern-Spielern) völlig überraschend den Titel holte. Und er stand im Champions-League-Finale 1999 im Tor von Manchester United. Damals gaben die Bayern in Barelona einen sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit noch aus der Hand.

1999: Peter Schmeichel im Tor bei Manchester United

Schmeichel startet bei Celtic wieder durch

Der mittlerweile 38-jährige Kasper Schmeichel startet gerade nochmal so richtig durch bei den Schotten. Nach seinem Abschied bei OGC Nizza, wo er nur ein Jahr unter Vertrag stand, war der Däne zwischenzeitlich arbeitslos, bevor er sich dem RSC Anderlecht anschloss. Schmeichels Karriere schien langsam aber sicher zu Ende zu gehen.

Doch dann kam im Sommer 2024 das Angebot von Celtic. Die Schotten waren auf der Suche nach einem erfahrenen Nachfolger für Joe Hart und bekamen Schmeichel ablösefrei. Der hat geballte Erfahrung: 111 Länderspiele und 284 Premier-League-Partien - unter vielen anderen.

Der Hauptgrund für den Wechsel war wohl Celtic-Trainer Brendan Rogers, den Schmeichel aus seiner Zeit bei Leicester City bestens kennt. Dort spielte der Däne elf Jahre und holte 2016 mit dem Underdog sensationell die englische Meisterschaft sowie 2021 den FA Cup.

Einjahresvertrag vorzeitig verlängert

In Glasgow läuft es gut für Schmeichel. Bei Celtic ist der Routinier unumstrittener Stammkeeper und hat bereits seinen ersten Titel mit den Grün-Weißen gewonnen. Im Dezember schlugen "The Bhoys" den Erzrivalen Glasgow Rangers im Finale des Ligapokals. Schmeichel parierte dabei den entscheidenden Elfmeter.

Da verwundert es nicht, dass er erst zuletzt seinen Einjahresvertrag um eine weitere Saison verlängert hat. "Ich habe bisher jede Minute bei Celtic genossen, und ich freue mich auf die nächste Phase bei diesem großartigen Klub" , wird der Däne in den Vereinsmedien zitiert.

Daheim noch ungeschlagen

Celtic, das ist so etwas wie der FC Bayern Schottlands: Traditionsverein und Serienmeister. Dennoch sind die Münchner in der Zwischenrunde Favorit. "Celtic Glasgow steht für Leidenschaft und Kampfgeist, es wird eine große Herausforderung. Unser Ziel ist klar das Erreichen des Achtelfinales, dafür werden wir in beiden Spielen alles reinwerfen müssen" , sagte Sportvorstand Max Eberl und meinte damit gewiss vor allem das Hinspiel im legendären Celtic-Park.

Dort sind die Schotten mit ihren lautstarken Fans im Rücken enorm heimstark, die bisher letzte Niederlage liegt bereits über ein Jahr zurück. In der Champions-League-Gruppenphase musste das auch RB Leipzig erleben - der favorisierte Bundesligist verlor mit 1:3. Auswärts kassierte Celtic aber auch eine klare 1:7-Pleite bei Borussia Dortmund.

Fast mal bei den Bayern gelandet

So viele Gegentreffer will Schmeichel nicht nochmal erleben müssen. Der wäre übrigens fast mal bei den Bayern gelandet. Als die Münchner im Januar 2023 auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Torwar Manuel Neuer waren, da war auch Schmeichel ein ganz heißer Kandidat. Am Ende wechselte dann aber Yann Sommer zum Rekordmeister.