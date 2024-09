Champions League Man City ohne Tor, PSG profitiert von Geschenk Stand: 18.09.2024 23:09 Uhr

Manchester City hat gegen Inter Mailand keinen Sieg landen können. Dafür profitierte Paris Saint-Germain von einem dicken Torwartschnitzer gegen Girona. Celtic gewann souverän.

Der Titelträger von 2023 kam gegen Inter Mailand nicht über ein 0:0 hinaus und hatte dabei durchaus Glück, keine Heimpleite kassiert zu haben. Im Endspiel vor zwei Jahren hatte City in Istanbul gegen Inter noch 1:0 gewonnen. Damals wie heute gehörte Ilkay Gündogan zum Kader von Trainer Pep Guardiola. Am Mittwochabend kam der frühere Kapitän der DFB-Auswahl zur Pause für Kevin De Bruyne ins Spiel, konnte aber gemeinsam mit Stürmerstar Erling Haaland gegen das Inter-Bollwerk mit dem früheren deutschen U21-Europameister Yann Aurel Bisseck wenig ausrichten.

Große Chancen blieben lange aus, bei der besten Möglichkeit köpfte Gündogan aus wenigen Metern freistehend zu zentral auf Keeper Yann Sommer (89.). Zuvor hatte auch Phil Foden eine Chance vergeben (69.). Inter konterte gefährlich, doch auch der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan (76.) zielte nicht genau genug.

PSG mit glücklichem Sieg gegen Neuling Girona

Paris Saint-Germain mühte sich gegen den FC Girona und gewann zuhause mit 1:0 (0:0). Nuno Mendes erlöste den französischen Meister in der 90. Minute per Glückstreffer: Seine Flanke ging dem eigentlich starken Torhüter Gironas Paulo Gazzaniga durch die Beine. Am späten Mittwochabend wurde der Treffer als Eigentor des Keepers gewertet. Der spanische Erstligist hat sich in dieser Saison zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte für einen Europapokal qualifiziert.

Sparta Prag, kommender Gegner des VfB Stuttgart, gewann bei seinem ersten Auftritt in der Champions League seit 19 Jahren gegen RB Salzburg mit 3:0 (2:0). Salzburgs Torhüter Janis Blaswich, der von RB Leipzig ausgeliehen ist, musste bereits in der zweiten Spielminute das erste Mal hinter sich greifen.

Dortmunds nächster Gegner Celtic souverän

Celtic Glasgow setzte sich mit 5:1 (1:0) gegen Slovan Bratislava durch. Beim kommenden Gegner von Borussia Dortmund traf der letztjährige Augsburger Mittelfeldspieler Arne Engels per Elfmeter zur 3:0-Führung (56.). Der FC Bologna und Schachtar Donezk trennten sich 0:0 (0:0).

Gegen Bratislava dabei: Celtic-Fan und Rocklegende Rod Stewart