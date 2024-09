Champions-League-Auftakt Leverkusen startet mit Frimpong in Rotterdam Stand: 19.09.2024 18:11 Uhr

Im ersten Champions-League-Spiel als amtierender Meister läuft Bayer Leverkusen bei Feyenoord Rotterdam mit Jeremie Frimpong auf.

Der niederländische Nationalspieler hatte am Samstag in der Bundesliga beim 4:1-Sieg in Hoffenheim zunächst noch auf der Bank gesessen. Jetzt darf er beim heutigen Gastauftritt in seinem Heimatland (Live-Ticker und Audio-Reportage ab 18.45 Uhr) von Beginn an spielen.

Trainer Xabi Alonso setzt weitgehend auf die Kräfte, die Leverkusen in der vergangenen Saison ungeschlagen erstmals zur Meisterschaft geführt hatten. Einziger Sommerzugang in der Startelf ist der Franzose Martin Terrier, der in Hoffenheim sein erstes Tor für die Werkself erzielt hat.

Exequiel Palacios steht erstmals nach seiner Meniskus-Operation wieder im Leverkusener Kader. Der argentinische Weltmeister nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Timon Wellenreuther in Rotterdams Tor

Bei Feyenoord steht wie erwartet der ehemalige Schalker Timon Wellenreuther im Tor. Der frühere U-Nationalspieler Deutschlands hat sich im Kampf um die Nummer eins gegen den achtmaligen niederländischen Nationalspieler Justin Bijlow durchgesetzt.

Die Aufstellungen

Rotterdam: 22 Wellenreuther – 30 Lotomba, 18 Trauner, 3 Beelen, 33 Hancko – 4 Hwang, 6 Zerrouki, 8 Timber – 27 Milambo, 29 Gimenez, 14 Paixao. – Trainer: Priske

Leverkusen: 1 Hradecky – 12 Tapsoba, 4 Tah, 3 Hincapie – 30 Frimpong, 8 Andrich, 34 Xhaka, 20 Grimaldo – 10 Wirtz, 11 Terrier – 22 Boniface. – Trainer: Alonso

Leverkusens weitere CL-Spiele Datum Gegner Di., 01.10., 21.00 Uhr H - AC Mailand Mi., 23.10., 18.45 Uhr A - Stade Brest Di., 05.11., 21.00 Uhr A - FC Liverpool Di., 26.11., 21.00 Uhr H - RB Salzburg Di., 10.12., 21.00 Uhr H - Inter Mailand Di., 21.01., 21.00 Uhr A - Atletico Madrid Mi., 29.01., 21.00 Uhr H - Sparta Prag

Hier alle Spieltermine von Bayer Leverkusen zum Abonnieren für Ihren Kalender.