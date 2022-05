"Die UEFA wird diese Angelegenheit gemeinsam mit der französischen Polizei und den Behörden sowie dem französischen Fußballverband prüfen" , teilte die UEFA mit. Der französische Innenminister Gérald Darmanin präsentierte bei Twitter bereits ein Fazit: "Tausende britische 'Fans' erzwangen ohne oder mit gefälschten Tickets den Zutritt, manche griffen Ordner an. Vielen Dank an die Polizeikräfte." Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra schrieb an die englischen Fans gerichtet: "Gewalt hat in Stadien keinen Platz."

Fan-Bündnis: "Fans sind die Opfer, nicht die Schuldigen"

Weniger feierlich klangen andere Stellungnahmen. "Die Fans sind hier die Opfer eines Versagens der Organisation und sicherlich nicht die Schuldigen" , sagte Ronan Evain vom Fanbündnis Football Supporters Europe (FSE) im Gespräch mit der Sportschau. "Sie tragen keine Verantwortung für das Fiasko." Tausende hätten auch nach dem verspäteten Anpfiff außerhalb des Stadions festgesessen und sich trotzdem ruhig verhalten.

Mitreisende Polizeikräfte aus Liverpool bestätigten diese Sicht. "Ich kann es nur als das schlechteste europäische Spiel beschreiben, bei dem ich gearbeitet oder das ich erlebt habe" , schrieb ein Beamter. "Ich fand das Verhalten der Fans an den Drehkreuzen unter erschreckenden Umständen vorbildlich. Ihr wart hundertprozentig nicht zu spät."

Angriffe auf freie Berichterstattung

Neben vielen Fans wurden teilweise auch Medien in ihrer Freiheit eingeschränkt. Ein Journalist der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtete, dass Sicherheitskräfte versucht hätten, das Filmen des Einsatzes von Tränengas zu unterbinden. Personal der UEFA habe den Eingriff verhindert.

Ein weiterer AP-Mitarbeiter gab an, dass er von Sicherheitskräften zum Löschen eines Videos gezwungen wurde - ansonsten hätte er nicht zurück ins Stadion gedurft.

Kritik auch an der Organisation des Europa-League-Endspiels

Probleme hatte es auch beim Finale der Europa League in Sevilla zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers gegeben. Die Eintracht kritisierte, dass es stundenlang kein Trinkwasser für die Fans gegeben habe.