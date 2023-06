liveblog Champions League Alles Wichtige zum Finale - 72.000 Fans kommen, Tickets Mangelware Stand: 10.06.2023 08:19 Uhr

Es ist das größte Spiel im europäischen Klubfußball: Das Endspiel der Champions League zwischen Manchester City und Inter Mailand steigt in Istanbul - aktuelle Informationen und Hintergründe im Liveblog.

Manchester City und Inter Mailand spielen heute um 21 Uhr im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion im Finale der Champions League

und Inter Mailand spielen heute um 21 Uhr im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion im Finale der Champions League Das Spiel wird live im ZDF und bei DAZN übertragen, die Sportschau berichtet im Live-Ticker

Manchester geht als großer Favorit in das Spiel

Die Preise der Eintrittskarten für das Spiel betragen je nach Kategorie 70, 180, 490 oder 690 Euro. Das Atatürk Olympiastadion ist eines der größten Europas, 72.000 Karten für das Spiel gibt es insgesamt, trotzdem sind sie Mangelware. Fast 25.000 davon verteilte die UEFA an Sponsoren und VIPs. 40.000 teilen sich die Fans von Manchester City und Inter Mailand, nur 7.200 gingen überhaupt in den freien Verkauf.

Manchester City beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Finale

Karten sind also kaum zu bekommen, schon im Originalpreis sehr teuer und mit Glück wohl nur auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Münzen sind im Stadion nicht erlaubt - die Stadionordnung betrachtet sich als mögliche Wurfgeschosse.

Inter Mailand gilt als Außenseiter gegen Manchester City. Es brauche "Fitness, Mentalität und Herz" , sagte Trainer Simone Inzaghi. Der größere Druck liege zwar beim klar favorisierten Gegner, doch "auch wir sind überhaupt nicht entspannt, sondern sehr konzentriert" .

Jeder im Team wisse, "dass wir eine Riesenchance haben, Inter-Geschichte zu schreiben" . Bislang konnten die "Nerazzurri" dreimal den wichtigsten Klubwettbewerb in Europa gewinnen, zuletzt vor 13 Jahren im Finale gegen den FC Bayern München.

Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi

Für Pep Guardiola spielt die Favoritenfrage nach eigenen Worten keine Rolle. "Es ist nicht wichtig, ob wir die Favoriten sind oder nicht. Entscheidend ist, dass wir morgen die absolut beste Leistung auf den Platz bringen" , sagte der Trainer von Manchester City. "Wir sind bereit" , sagte Guardiola: "Es ist absolut ein Traum, und man braucht das richtige Maß an Besessenheit und Verlangen."

Citys Spieler Ruben Dias betonte, dass niemand Inter unterschätzen werde. "Zu vergessen, dass es ein Finale ist, wäre der größte Fehler, den wir machen könnten."

Manchesters Trainer Pep Guardiola im Gespräch mit seinen Spielern

Das Finale der Champions League findet im dritten Versuch endlich in Istanbul statt. Das Spiel fällt in eine Zeit voller Krisen und Herausforderungen für die Türkei: Das Land ist politisch zerrissen, erlebte eine große Erdbebenkatastrophe und nun leiden die Menschen unter einer starken Inflation, die das Leben immer schwerer bezahlbar macht. Der Fußball bietet nur ein wenig Ablenkung.

Einer der wichtigsten Spieler bei Manchester ist der deutsche Nationalspieler İlkay Gündoğan. Bei seinem Klub, vermutlich dem besten der Welt, sammelt Gündoğan Titel und Anerkennung. Bei der Nationalmannschaft ist er eher ein Mitläufer, sein Ansehen in Deutschland leidet darunter.

Manchester City hat seit Abu Dhabis Einstieg 2008 eines der besten Fußballteams der Geschichte zusammengestellt. Die Frage bleibt weiter, ob das mit rechten Dingen zuging. Dem Klub wurden mehrfach Verstöße gegen Finanzregularien vorgeworfen - aktuell ermittelt die Premier League wegen 115 möglicher Verstöße - die City abstreitet.

Erst Meister, dann Pokalsieger, jetzt im Champions-League-Finale - Inter Mailand erlebt sportlich erfolgreiche Zeiten. Doch die täuschen über den wahren Zustand des Klubs hinweg. Finanziell geht es dem Klub schlecht, die UEFA hat ihm einen Sparkurs auferlegt. Und bald muss ein großer Kredit zurückgezahlt werden.

Manchester City setzte sich in der Gruppenphase gegen Borussia Dortmund, den FC Sevilla und den FC Kopenhagen durch. Im Achtelfinale besiegte das Team RB Leipzig, im Viertelfinale war Bayern München der Gegner, im Halbfinale ging es gegen Real Madrid.

Inter landete in der Gruppenphase hinter den Bayern, aber vor dem FC Barcelona und Viktoria Pilsen auf Platz zwei. Im Achtelfinale besiegte das Team den FC Porto, im Viertelfinale gab es einen Erfolg gegen die SSC Neapel und im Halbfinale behielt Inter im Stadtduell mit der AC Mailand die Oberhand.

Thomas Müller und Dayot Upamecano (r.) im Spiel gegen Manchester City

Die brasilianische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Tänzerin Anitta wird bei der Eröffnungsfeier gemeinsam mit dem Afrobeat-Musiker Burna Boy aus Nigeria auftreten.

Szymon Marciniak nahm an einer Veranstaltung des rechtsextremen Politikers Slawomir Mentzen von der Partei "Konfederacja" als Gastredner teil. Marciniak bat um Entschuldigung und gab an, die genauen Umstände nicht gekannt zu haben und "in die Irre geführt" worden zu sein. Die UEFA entschied sich gegen eine Neubesetzung.

Gewinnt mit Manchester City erstmals ein Klub die Champions League, der sich im Besitz eines Staates befindet? Für die Fan-Interessengemeinschaft "Unsere Kurve" wäre es "ein durch finanzielles Doping unredlich erkaufter Sieg" , wie Vertreter Dario Minden der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch (06.06.2023) sagte: "Man City steht symbolisch für den Ausverkauf des Fußballs und die Ohnmacht des Sports, seinen soziokulturellen Wert zu beschützen."

Martin Endemann von "Football Supporters Europe" würde von einer "Zeitenwende" sprechen, sollte einer der Vereine den Königsklassen-Titel holen, "die de facto im Besitz von Staaten mit zweifelhaften Menschenrechtsbilanzen sind".