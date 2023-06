Champions-League-Finale in Istanbul Pep Guardiola - Pragmatikerwerdung eines Fußball-Ästheten Stand: 10.06.2023 23:56 Uhr

In seiner siebten Saison hat Pep Guardiola mit Manchester City am Samstag (10.06.2023) die Champions League gewonnen. Auf taktische Experimente hat er diesmal verzichtet. Über einen Fußball-Ästheten, der auch Pragmatiker kann.

Pep Guardiola hatte seine Runde über den Rasen im Finalstadion in Istanbul beinahe beendet, als plötzlich Ilkay Gündogan vor ihm stand. Es war eine Sache von Sekunden, dann lagen sich Guardiola und Gündogan in den Armen, Trainer und Kapitän von Manchester City, vereint in einem Moment der Freude. Für City war es der erste Titel in der Champions League, es war dieser Titel, der dem Klub noch gefehlt hatte. Er rundet auch das Wirken des Trainers Guardiola ab.

An Guardiola, 52, wird man sich irgendwann einmal als einen der größten Trainer aller Zeiten erinnern, es gibt kaum einen, der den Fußball so geprägt hat wie er. Guardiola, 52, war Trainer, als der FC Barcelona zeigte, wie schön Fußball sein kann. Und wie erfolgreich, zweimal gewann er mit "Barca" die Champions League. Auch beim FC Bayern hat Guardiola ansehnlichen Fußball spielen lassen, zusammen jubelten sie über einige Titel. Aber die Champions League haben die Bayern immer dann gewonnen, wenn der Trainer nicht Guardiola hieß.

Guardiola als Pragmatiker - die Lehren einer Niederlage

Mit Manchester City hatte Guardiola seit 2016 bis zum Endspiel dreizehn Titel geholt, nur die Champions League gewannen sie nicht. Einmal, in der Saison 2020/21, waren sie ganz nah dran, verloren aber im Finale gegen den FC Chelsea. Es war eine Niederlage, die das Bild der Menschen von Guardiola beeinflusst hat. Er war nun nicht mehr der Trainer, dessen Ideen revolutionär waren, kaum einer erinnerte sich daran, wie er Lionel Messi von Außen ins Angriffszentrum gezogen hatte und so die falsche Neun erfunden hatte. Es gab nun Stimmen, die seine Ideen für kontraproduktiv hielten.

"Warum hast du es wieder vermasselt, Pep?" , titelte etwa die "Daily Mail" am Tag nach dem verlorenen Endspiel. Es war natürlich eine Anspielung auf die Taktik, die Guardiola gewählt hatte. Er hatte den Sechser Rodri aus der Mannschaft genommen, ließ ohne echten Stürmer spielen, aber mit gleich sechs offensiv denkenden Mittelfeldspielern. Der Plan ging nicht auf.

In den Tagen vor dem Finale gegen Inter Mailand ist Guardiola dann auch oft auf den Druck angesprochen worden. Er sagte, als Trainer von Manchester City sei da immer Druck. Er könne damit umgehen. Guardiola sagte auch: "Wir müssen die Champions League gewinnen." Sie haben es geschafft, auch weil Guardiola, der den schönen Fußball so liebt, zuletzt manchmal den Pragmatiker gab. Weil er davon auch im Finale nicht abrückte.

Das Tor macht Rodri, ausgerechnet er

Inter Mailand war an diesem Abend ein ebenbürtiger Gegner, zwischen ihrer Fünferkette und dem Mittelfeld waren oft nur wenige Meter. Man sah die Techniker von Man City manchmal lange Bälle spielen, Chancen erspielten sie sich selten - und wenn sie doch einmal gefährlich vor dem Tor auftauchten, schloss sogar Erling Haaland so ab, wie man das von ihm nicht oft sieht. Auch den Ball hatten sie bei City in vielen Spielen öfter, sie haben dort schon schöner Fußball gespielt.

Und doch gab es ihn, diesen einen Moment für Fußball-Ästheten. Es lief die 68. Minute, als Manuel Akanji mit einem präzisen Pass eine Lücke in Inters Defensive fand, als Bernardo Silva anschließend zur Grundlinie dribbelte und dann zurücklegte. Als im Rückraum Rodri stand und aus 14 Metern rechts ins Eck schlänzte. Ausgerechnet Rodri, der Taktgeber von Guardiolas Gnaden. Der Mann, den Guardiola zwei Jahre zuvor im Finale überraschend auf die Bank gesetzt hatte.

Draußen an der Seitenlinie fingen die Fernsehkameras Guardiola ein, er ballte die Fäuste. Er wird dann auch noch gezittert haben, Inter Mailand fehlte nicht viel zum Ausgleich, aber dann war Schluss. Und Guardiola machte die Runde, er nahm sie alle in den Arm, auch Rodri, den Siegtorschützen. Irgendwann tauchte vor ihm Gündogan auf, auch sie umarmten sich, Trainer und Kapitän von Manchester City, vereint in einem Moment der Freude.