Champions-League-Finale in Istanbul Guardiola holt mit ManCity das Triple gegen Inter Stand: 10.06.2023 23:19 Uhr

Pep Guardiola ist endgültig in den Trainer-Olymp aufgestiegen: Mit Manchester City holte der Spanier am Samstagabend (10.06.23) im Finale der Champions League gegen Inter Mailand das Triple. Die Citizens siegten im Finalort Istanbul mit 1:0 (0:0). Es ist der dritte Titel Guardiolas in der Königsklasse und sein zweites Triple nach dem Triumph mit dem FC Barcelona.

Für die City-Besitzer aus Abu Dhabi zahlten sich die immensen Investitionen über die Jahre dank des Treffers von Rodri (68.) erstmals in der Königsklasse aus. Den entscheidenden Treffer setzte Rodri in der zweiten Hälfte zu einem Zeitpunkt, als das Pendel in der bis dahin torlosen Partie zugunsten der Italiener auszuschlagen schien (68.). "Wie im Märchen, besser geht es nicht" , schwärmte Gündogan bei Dazn, "es ist ein großes Privileg, nicht nur Kapitän dieser Mannschaft zu sein, sondern auch unter Pep zu spielen, Teil dieses tollen Vereins zu sein." Der im Finale sehr engagierte Kapitän Gündogan erfüllte sich in seinem dritten Finale endlich den langgehegten Traum vom Henkelpott.

Inter mit selbstbewusstem Beginn

Inter Mailand, das in der Gruppenphase zweimal gegen den FC Bayern München verloren hatte, begann ohne Romelu Lukaku und Henrik Mkhitaryan, dafür aber mit aktivem Pressing gegen die "Citizens". Dies bewirkte zweierlei: Erstens unterbanden die Italiener, die seit ihrem Finalerfolg 2010 gegen die Bayern erstmals wieder in einem Finale der Königsklasse standen, den gefürchteten Dominanz-Fußball von Manchester City. Und zweitens hielt "Internazionale" den angriffstarken Gegner meist weit weg vom eigenen Tor.

Außer einem verrutschten Schussversuch von Kapitän Marcelo Brozovic (20.) gelang den "Nerazzurri" aus der norditalienischen Stadt allerdings kein Torabschluss. Auf der Gegenseite hatte sich Bernardo Silva zuvor mit einer Einzelaktion eine Schusschance erarbeitet (6.), aber von rechts kommend am langen Pfosten vorbeigezielt.

Großchance durch ... Haaland

Die mit Abstand beste Tormöglichkeit hatte - wer sonst? - ManCitys Stürmerstar Erling Haaland. Auf Zuspiel des deutschen Kapitäns Ilkay Gündogan bediente Kevin de Bruyne den Norweger mit einem schönen Steckpass im Sturmzentrum, doch der Angreifer brachte zu wenig Druck hinter seinen Linksschuss, den André Onana im Intertor locker parieren konnte.

Es sollte die letzte gute Aktion des belgischen Antreibers de Bruyne in diesem Endspiel gewesen sein: Wie schon im Finale 2021 (Niederlage gegen den FC Chelsea) musste er mit Muskelproblemen im Oberschenkel ausgewechselt werden.

Kevin De Bruyne wird im Champions-League-Finale behandelt und muss verletzt vom Platz.

Ersatzmann Foden mit Standard-Schwächen

City erhöhte vor der Pause den Druck, doch Zählbares sprang dank der konzentrierten Abwehrarbeit der Italiener nicht heraus.

Auch nach der Pause lieferten sich beide Teams einen Abnutzungskampf zwischen den Angriffsreihen. Zwei aussichtsreiche Freistoßsituationen münzte de Bruyne-Ersatzmann Phil Foden nicht in gefährliche Flanken um (43., 53.).

Inter nach der Pause mit Vorteilen

Inter Mailand agierte auch nach dem Seitenwechsel konzentriert und entwickelte sogar - auch über eine gesteigerte Körperlichkeit - mehr Torgefahr. Die erste gute Chance für Inter entstand nach einem Missverständnis des bis dato guten Ex-Dortmunders Manuel Akanji und seinem Kollegen Ederson: Lautaro Martinez ging links aus spitzem Winkel allein auf City-Schlussmann Ederson zu, der aber im Gegensatz zu drei Leichtsinnsfehlern zu vor, diesmal stark parierte. Der inzwischen eingewechselte Angreifer Romelu Lukaku stand zentral völlig frei und beschwerte sich lautstark beim Argentinier, der den Stürmerkollegen nicht anspielen hatte wollen.

Rodri trifft

Riesige Erleichterung bescherte dann Rodri in der 68. Minute: Nach einem von Akanji eingeleiteten Angriff über rechts fand eine leicht abegfälschte Hereingabe von Bernardo Silva Rodri an der Strafraumgrenze, der mit gutem Auge platziert unten rechts einschoss und Onana im Mailänder Tor keine Abwehrchance ließ.

Doch Inter Mailand schien sofort antworten zu können: In einer etwas unübersichterlichen Situation schien Federico Dimarco aus dem Stand Tormann Ederson überwinden zu können. Doch der Kopfball klatschte an die Latte, den Abpraller wollte Dimarco erneut verwerten, traf dabei aber nur Lukaku (70.).

Inter wehrt sich

Immer angetrieben vom an der Seitenlinie teilweise Flankenläufe zeigenden Coach Inzaghi versuchte Inter, den schnellen Gegenschlag zu landen. Ein langer Ball von Schlussmann Onana erreichte Martinez, der diesmal Lukaku mustergültig bediente. Doch wieder zeigte Citys Tormann Ederson seine Klasse (73.).

Aber wieder nutzte Manchester die sich nun durch die offenere Spielweise der zurückliegenden Italiener bietenden Räume. Haaland blockte den Weg für Foden frei, der kurz hinter der Strafraumgrenze verdeckt zum Schuss kam und das rechte Eck anvisierte. Doch diesmal ahnte Onana die richtige Ecke.

Schlussphase: Ederson hält den Triumph fest

Inter Mailand steckt aber auch danach nicht auf. Besonders nicht in der 90. Minute, als sich der eingewechselte deutsche Nationalspieler Robin Gosens schön links im Strafraum der Briten durchsetzte und perfekt den bulligen Lukaku an der Grenze des Fünfmeterraums bediente. Doch dessen zentral angesetzten Schuss wehrte Ederson mit einigem Glück und viel Geschick ab und hielt so die knappe Führung von Manchester City fest. Und schlussendlich auch den Triumph der "Skyblues".