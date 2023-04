Champions League AC Mailand wirft Neapel aus der Champions League Stand: 18.04.2023 23:00 Uhr

Die AC Mailand hat sich mit einem Remis im Rückspiel im italienischen Duell mit der SSC Neapel für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Neapel kam am Dienstag (18.04.23) im Diego-Maradona-Stadion nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Das Hinspiel hatten die Norditaliener mit 1:0 für sich entschieden.

Olivier Giroud traf (43.) aus Mittelstürmerposition, nachdem er in der Mitte des ersten Spielabschnitts mit einem Elfmeter an Napoli-Keeper Alex Meret gescheitert war. Victor Osimhen glich kurz vor Spielende aus (90. +3).

Frühe Verletzungen bei der SSC

Neapel wähnte sich im Glück, als Giroud den berechtigten Foulelfmeter (Mário Rui an Rafael Leão) nicht verwandeln konnte. Doch wenig später mussten Elfmeterverursacher Rui und Matteo Politano zeitgleich verletzt ausgewechselt werden.

Kontrovers diskutiert wurde zudem ein hartes Einsteigen von jenem Leão gegen den eingewechselten Hirving Lozano. Doch der Video-Assistent erkannte, dass der Neapolitaner bereits vor dem Kontalt mit seinem Gegenspieler umgeknickt war und so zu Sturz kam. Zusätzlich hatten die Süditaliener Pech, als ein Treffer von Victor Oshimen wegen Handspiels nicht anerkannt wurde.

Kurz zuvor hatte Giroud einen Querpass von Rafael Leão locker aus kurzer Distanz über die Linie drücken können, nachdem die SSC-Abwehr sich deutlich zu passiv verhalten hatte.

Napoli dreht auf - aber zu spät

Im zweiten Spielabschnitt stemmten sichdie Gastgeber gegen die drohende Niederlage mit aller Kraft. Chwitscha Kwaratschelia (46., 58.) versuchte es mehrfach mit Einzelaktionen, blieb aber glücklos. Was an Angriffen der Gastgeber bis in die Verteidigung der Mailänder lief, wurde von Simon Kjaer und Fikayo Tomori zuverlässig und erfolgreich bearbeitet.

Und dass es an diesem 18. April nichts mit dem Neapel-Halbfinaleinzug werden würde, wurde spätestens klar, als Kwaratschelia einen schmeichelhaft zugesprochenen Handelfmeter ebenfalls nicht verwandeln konnte: Mike Maignan im Milankasten hatte die Ecke geahnt (82.).

Hektisch wurde es noch einmal in der dritten Minute der Nachspielzeit, als Oshimen den Ausgleich für Neapel erzielte. Doch der Treffer kam zu spät - Milan jubelte Sekunden später über den ersten Halbfinaleinzug seit 16 Jahren. Dort könnten die Mailänder auf ihren Stadtrivalen Inter oder Benfica Lissabon (Hinspiel 2:0 für Inter) treffen.