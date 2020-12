Champions League - Endspiele, Fernduelle, Rechenspiele

Gruppe A: Salzburg oder Atlético?

Bayern München ist als vorzeitiger Gruppensieger schon für das Achtelfinale der "Königsklasse" qualifiziert. Das Heimspiel gegen Lokomotive Moskau fällt in die Kategorie "Schaulaufen". Dahinter wird es aber spannend. Denn der FC Salzburg erwartet Atlético Madrid zum Endspiel um Platz zwei. Den Spaniern reicht dabei schon ein Unentschieden fürs Weiterkommen. Sollten die Salzburger nicht gewinnen, darf sich Moskau Hoffnungen auf Platz drei und damit die Teilnahme an der Europa League machen. Dazu müsste aber ein Sieg gegen die Bayern her. An den Madrilenen kommen die Russen wegen des direkten Vergleichs in der Tabelle nicht mehr vorbei.

Gruppe B: Alles offen

Wesentlich komplizierter ist die Situation in Gruppe B, wo tatsächlich noch alle vier Teams Chancen aufs Weiterkommen haben. Borussia Mönchengladbach reicht bei Real Madrid ein Punkt. Für die Spanier könnte ein Remis aber zu wenig sein, falls Schachtjor Donezk gegen Inter Mailand ebenfalls einen Punkt holt. Verlieren die Gladbacher bei Real, könnten sie sogar auf Rang drei rutschen, falls Inter gegen Donezk drei Zähler einfährt. Wie es auch kommt, für die Borussia ginge die Europapokal-Saison auf jeden Fall in der Europa League weiter.

Gruppe C: Fernduell um Platz drei

Klar ist die Sache in Gruppe C. Manchester City ist als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert, der FC Porto folgt den Engländern auf Platz zwei in die K.o .-Runde. Zwischen Olympiakos Piräus und Olympique Marseille geht es im Fernduell um Platz drei und die Europa-League-Teilnahme. Marseille muss in Manchester ran, Piräus erwartet Porto. Sollten beide Teams verlieren, dann ist Piräus wegen des direkten Vergleichs weiter mit dabei.

Gruppe D: Ajax oder Atalanta?

In der Gruppe D kommt es zwischen Ajax Amsterdam und Atalanta Bergamo zum Endspiel um Platz zwei. Den Italienern reicht wegen der besseren Ausgangslage schon ein Punkt. In der zweiten Partie geht es um nichts mehr. Der FC Liverpool ist und bleibt Gruppenerster, der FC Midtjylland ist und bleibt Schlusslicht.

Gruppe E: Schon alles klar

Alles klar ist in Gruppe E. Dort stehen der FC Chelsea und der FC Sevilla schon im Achtelfinale, wobei die Engländer auch schon den Gruppensieg sicher haben. Stade Rennes kann selbst mit einem Sieg gegen Sevilla wegen des direkten Vergleichs nicht mehr an FK Krasnodar vorbeiziehen.

Gruppe F: Dortmund muss um Gruppensieg kämpfen

Borussia Dortmund hat den Einzug ins Achtelfinale schon sicher, kann in der Tabelle aber noch von Lazio Rom überholt werden. Ein Sieg des BVB bei Zenit St. Petersburg würde die Tabellenführung sichern. Sollte Dortmund in Russland verlieren, reicht Lazio schon ein Punkt gegen den FC Brügge für den Gruppensieg. Rom kann im Endspiel um Platz zwei aber von Brügge auch noch abgefangen werden.

Gruppe G: Schwere Aufgabe für Juventus

Topspiel in Gruppe G um den Gruppensieg: Der FC Barcelona erwartet Juventus Turin. Die Spanier liegen drei Punkte vor den Italienern und haben wegen des 2:0-Sieges im "Hinspiel" die Nase vorn, was den direkten Vergleich angeht. Im zweiten Spiel reicht Dynamo Kiew gegen Ferencvaros Budapest ein Punkt, um in der Europa League zu überwintern.

Gruppe H: Spannung pur

Spannend ist es dagegen in Gruppe H, wo Manchester United, Paris Saint-Germain und RB Leipzig jeweils neun Punkte auf dem Konto haben. Leipzig ist gegen Manchester dabei zum Siegen verdammt. Sollte Paris gegen Istanbul Basaksehir gewinnen, reicht den Ostdeutschen nach der 0:5-Klatsche in England ein Punkt nicht. Klar ist nur: Istanbul ist raus aus dem Rennen, für die drei anderen Teams ist zwischen Platz eins und drei alles drin.

So geht es weiter

Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinales findet am Montag, 14. Dezember, um 12.00 Uhr in Nyon statt. Spieltermine für das Achtelfinale sind 16. bis 24. Februar 2021 sowie 9. bis 17. März.

vdv | Stand: 08.12.2020, 10:48