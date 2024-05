Nur Tore von RB-Spielern Durchwachsenes Remis zwischen Leipzig und Bremen Stand: 11.05.2024 17:32 Uhr

Werder Bremen hat am Samstag (11.05.24) einen Sieg bei RB Leipzig verpasst und im Kampf um die internationalen Plätze einen herben Rückschlag erlitten. Beim 1:1 (0:1) erzielten beide Tore die Gastgeber.

Nico Seiwald unterlief in der ersten Hälfte ein Eigentor (36.), nach einer guten Stunde egalisierte Benjamin Šeško den Spielstand (61.). Leipzig ist bereits für die Champions League qualifiziert, die Werderaner rangieren knapp hinter den internationalen Startplätzen auf Rang elf.

Leipzig zu passiv

Bremen bestrafte die Leipziger Lethargie im ersten Spielabschnitt. Miloš Veljković hatte in dem sehr ereignisarmen Spiel auf der rechten Seite viel Platz zu flanken. Im Sturmzentrum lieferten sich Werders Nick Woltemade und Seiwald einen Zweikampf, die Flanke köpfte der Leipziger bei der Aktion unglücklich in die eigenen Maschen.

Kurz vor der Pause verpassten die Hausherren bei einer Doppelchance den Ausgleich: Yussuf Poulsen scheiterte an Werders Keeper Michael Zetterer, im Nachsetzen beförderte Lois Openda per Fallrückzieher den Ball übers Bremer Tor.

Viel Druck nach der Pause

RB kam wie ausgewechselt aus der Kabine und machte sofort viel Druck. Nach einer Stunde bediente Mohamed Simakan den für Poulsen eingewechselten Šeško, der den Ball volley unter die Latte des Bremer Kastens hämmerte.

Die Sachsen pressten in der Folge weiter, doch Bremen hielt den Laden hinten dicht. Die letzten Chancen in der fünfminütigen Nachspielzeit hatten dann aber doch die Gäste, aber Jens Stage köpfte zu mittig aufs Leipziger Tor, fast mit dem Schlusspfiff verteidigte Leipzigs Christopher Lenz Mitchell Weiser in einem Grätschenduell. Am Ende wirkt das Unentschieden gerecht.

Leipzig gegen Frankfurt, Bremen gegen Bochum

Leipzig empfängt am 34. Spieltag Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.05.24, 15:30 Uhr), zeitgleich spielt Bremen gegen Bochum.