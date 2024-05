Rostock vor Abstieg Schalke siegt bei Teroddes letztem Heimspiel Stand: 11.05.2024 15:33 Uhr

Bei Simon Teroddes letztem Heimauftritt jubelte am Ende nur sein Schalker Team. Das mit 1:2 (1:2) unterlegene Hansa Rostock steht kurz vor dem Abstieg.

Vor der Partie stand natürlich erst einmal Terodde im Mittelpunkt des Interesses - der mittlerweile beinahe legendäre Knipser der 2. Bundesliga hatte seinen Abschied von der aktiven Karriere zum Saisonende angekündigt. Der 36-Jährige, der schon über 170 Zweitligatore auf dem Konto hat, bestritt gegen Hansa also sein letztes Heimspiel auf Schalke.

Leider hatten das ein paar Chaoten aus beiden Fanlagern zum Anlass genommen, sich bereits am frühen Samstagmorgen in einem Schalker Park zu verabreden und sich gegenseitig zu vermöbeln. Vielleicht ist es mit der Intelligenz bei Teilen von Fußballanhängern doch nicht so arg weit her.

Flotter Beginn in der Arena

Dessen ungeachtet gingen beide Teams die Sache in der Schalker Arena mit viel Tempo und Spielwitz an. Schalke, das im Laufe der Woche den Klassenerhalt bereits klar gemacht hatte, natürlich in gelöster Stimmung. Ganz anders Rostock, das den Dreier unbedingt brauchte, um sich noch Chancen auf den Ligaverbleib zu erhalten.

Den ersten Jubel durften sich die Schalker auf die Fahnen schreiben - und zwar nach einem Standard: Thomas Ouwejan brachte einen Eckball präzise ins Zentrum, wo sich Kenan Karaman im Luftduell gegen gleich zwei Gegenspieler behauptete und die Kugel aus fünf Metern hoch aufs Rostocker Tor wuchtete. Hansa-Keeper Markus Kolke streckte sich, konnte den leicht abgefälschten Ball aber nicht mehr parieren - 1:0 (22.).

Hansa schlägt abgefälscht zurück

Die Gäste mussten nun zulegen - und taten das. Kai Pröger, der Minuten zuvor wegen eines fiesen Fouls beinahe vom Platz geflogen wäre, spielte einen feinen Steilpass in den Lauf von Sarpreet Singh. Der legte sich im 16er den Ball auf den linken Fuß und schoss aus 14 Metern. Die Kugel wurde abgefälscht - dennoch sah Schalke-Keeper Marius Müller bei dem haltbaren Ball zum 1:1 (32.) nicht gut aus.

Anschließend galt das eigentlich für die ganze Schalker Mannschaft - Rostock übernahm das Kommando. Ohne allerdings effektiv zu werden. Das gelang wieder den Gastgebern. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte rauschte eine Flanke von Paul Seguin an Freund und Feind im 16er vorbei - und schlug im langen Eck ein zum 2:1.

Torschütze brutal - Singh mit Rot vom Platz

Hansa war im zweiten Abschnitt gefordert - übertrieb den Einsatz aber gelegentlich. So auch Torschütze Singh, der sich in der 69. Minute zu einem heftigen Foul an Assan Ouédraogo hinreißen ließ. Schiri Tobias Reichel, der erst Gelb gezogen hatte, schaute sich die Szene am Bildschirm noch einmal an - und korrigierte sich auf Rot.

Hansa war nur noch zu zehnt. Und hatte damit in den verbleibenden Minuten nicht mehr die Qualität, um noch einmal zurückschlagen zu können.

Schalke in Fürth, Rostock gegen Paderborn

Mit dieser Niederlage könnte Hansa Rostock schon am Sonntag auf dem Sofa absteigen. Nämlich dann, wenn der SV Wegen Wiesbaden sein Spiel gewinnt. Dann kann Rostock den vorletzten Platz bei vier Punkten Rückstand nicht mehr in Richtung oben verlassen.

Schalke 04 spielt am letzten Spieltag in Fürth (19.05., 15.30 Uhr), zeitgleich empfangen die Rostocker den SC Paderborn.