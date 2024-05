55. Der erste nennenswerte Abschluss im zweiten Durchgang gehört den Königsblauen. Nach einer Seitenverlagerung bedient Ouédraogo den einlaufenden Karaman, dessen flacher Linksschuss aber wenig druckvoll und viel zu zentral aufs Rostocker Tor kommt. Kolke hat die Kugel sicher.

52. Während sich die Gelsenkirchener weiterhin in aller Ruhe anschauen können, wie der FC Hansa die Partie gestalten möchte, muss von Rostock so langsam aber sicher mehr kommen. Die Auswärtsniederlage kann die Kogge sich auf keinen Fall leisten.

49. Auch im zweiten Durchgang überlässt Schalke den Gästen zunächst das Feld und lauert darauf, dass Hansa Rostock überdreht. Die Ostseestädter tun sich erneut schwer damit, das Spiel machen zu müssen, und kommen noch nicht in eine druckvolle Phase.

46. Die Mannschaften kehren aufs Feld zurück. Während es bei den Gästen noch keine Wechsel gibt, übernimmt bei den Knappen Matriciani für Ouwejan. Weiter geht's.

46. Henning Matriciani Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Henning Matriciani

46. Thomas Ouwejan Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Thomas Ouwejan

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +6 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Schalke gegen Rostock mit 2:1. Die Königsblauen agierten im ersten Durchgang sehr passiv und überließen der Kogge zunächst das Feld, die sich in der nervösen Anfangsphase aber schwer tat. Mit einer Ecke gingen die Knappen dann aus dem Nichts in Führung, was die Gäste jedoch aufweckte. In einer zunehmend hitzigen Partie, in der Pröger Glück hatte, nicht mit Gelb-Rot duschen gehen zu müssen, erarbeitete die Kogge sich dann ein klares Chancenplus und kam über Singh zum durchaus verdienten Ausgleich. Auch danach spielte nur Rostock, ehe S04 nach einem Freistoß praktisch mit dem Pausenpfiff die erneute Führung erzielte, die angesichts der Spielanteile als schmeichelhaft bezeichnet werden muss.

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Paul Seguin Schalke Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Paul Seguin

Besagter Freistoß hat nun das 2:1 zur Folge. Seguin und Ouwejan stehen bereit und es ist Seguin, der zunächst ausführt, jedoch keinen Abnehmer in der Box findet. Vasiliadis klärt entschlossen, aber der zweite Ball landet erneut bei Seguin, der nun nahe des linken Strafraumecks Terodde sucht. Der S04-Angreifer taucht unter der Kugel hindurch, irritiert damit aber auch Kolke entscheidend, sodass die Seguin-Hereingabe einmal aufsetzt und dann im rechten Eck einschlägt.

45. +4 David räumt Ouédraogo kurz vor dem eigenen Strafraum ab, was den Gelsenkirchenern noch einmal einen gefährlichen Freistoß aus 19 Metern halblinker Position einbringt. Das wird vermutlich die letzte Aktion des ersten Durchgangs.

45. +1 Vier Minuten gibt es jetzt noch on top.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44. Rostock setzt weiterhin gut nach. Wieder landet ein hoher Chip bei Singh, dessen Direktabnahme jedoch zur Ecke geblockt wird. Die anschließende Hereingabe kommt dann aber zu nah vors Schalker Tor. Müller pflückt das Leder in seinem Fünfmeterraum sicher aus der Luft.

41. Singh hat das Auge für den einlaufenden Pröger und setzt zum Chip an, der jedoch eine Nuance zu scharf ist. Pröger fehlen ein paar Zentimeter, sodass der Ball bei Müller landet.

40. Beide Spieler stehen wieder und können nach dem heftigen Zusammenprall weitermachen. Weiter geht's.

39. Rossipal und Ouédraogo rasseln im Luftduell ineinander und müssen behandelt werden. Das verschafft dem zuletzt sehr schnellen und bisweilen auch hitzigen Spiel eine kleine Pause.

37. Rostock ist jetzt am Drücker. Nach einer Ecke von links landet der zweite Ball direkt vor den Füßen von Sebastian Vasiliadis, dessen Nachschuss aus 17 Metern gefährlich abgefälscht wird. Um eine Haaresbreite rauscht der Ball rechts am Kasten der Gelsenkirchener vorbei. Die anschließende Ecke bringt dann nichts weiter ein.

35. Die Ostseestädter wittern jetzt Morgenluft und setzen mit zügigem Spiel nach vorne nach. Erst wird ein Bachmann-Schuss aus 15 Metern aber geblockt, ehe der Nachschuss von Singh zu zentral aufs Tor der Knappen kommt. Müller packt sicher zu.

32. Sarpreet Singh Rostock Tooor für Hansa Rostock, 1:1 durch Sarpreet Singh

Das gibt es ja nicht! Eben jener Pröger, der bei so manchem anderen Schiedsrichter jetzt gar nicht mehr auf dem Platz gestanden wäre, behauptet sich nun im Zentrum und leitet das 1:1 ein. Er spielt einen perfekten Steckpass auf Singh, der sich zwölf Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball auf den linken Fuß legt und dann einfach mal abzieht. Schallenberg will per Grätsche blocken und fälscht die Kugel unhaltbar für Müller ab. Der Ball schlägt im kurzen Eck ein, während der Schalker Keeper schon auf dem Weg ins lange Eck war.

30. Kai Pröger muss nun sogar aufpassen, dass die Saison für ihn nicht direkt jetzt beendet ist. Erst räumt er durchaus gelbwürdig mit gestrecktem Bein den nächsten Schalker Spieler ab, ehe er sich auch noch auf eine Diskussion mit dem Unparteiischen einlässt. Näher an Gelb-Rot kann man eigentlich nicht sein.

27. Kai Pröger Rostock Gelbe Karte für Kai Pröger (Hansa Rostock)

... als auch Kai Pröger die Gelbe Karte. Für den Hansa-Angreifer ist damit die Saison beendet. Er wird am 34. Spieltag eine Gelbsperre absitzen müssen. Absolut unnötig!

27. Marius Müller Schalke Gelbe Karte für Marius Müller (FC Schalke 04)

Der Unparteiische hat die Situation wieder unter Kontrolle und zeigt im Rahmen der Rudelbildung sowohl dem dazugeeilten Marius Müller...

26. Kurz nach dem Foulspiel kommt es noch zu einer Rudelbildung. Der Schiedsrichter hat früh bereits alle Hände voll zu tun.

25. Steven van der Sloot Schalke Gelbe Karte für Steven van der Sloot (FC Schalke 04)

Derweil sieht van der Sloot für ein hartes Einsteigen gegen Ingelsson die erste Gelbe Karte.

24. Die Königsblauen haben mit der Führung im Rücken noch leichteres Spiel. Hansa ist aufgerückt und Seguin schickt Terodde über rechts in die Tiefe, der die Kugel im Sechzehner der Kogge aber verstolpert. Weil Rossipal nicht richtig hingeht, kommt Seguin jedoch erneut an den Ball und kann in die Box flanken, wo die Rostocker Defensive aber klären kann.

22. Kenan Karaman Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Kenan Karaman

Schalke erarbeitet sich einen Eckstoß und über diese Standardsituation fällt nun ein Stück weit aus dem Nichts heraus das 1:0. Thomas Ouwejan bringt den ruhenden Ball präzise ins Zentrum, wo sich Kenan Karaman im Luftduell gegen gleich zwei Gegenspieler behauptet und das Leder aus fünf Metern hoch aufs Rostocker Tor wuchtet. Markus Kolke streckt sich, kann den leicht abgefälschten Ball aber nicht mehr parieren.

20. Weiterhin ist noch nicht allzu viel los in der Veltins-Arena. Schalke spielt weiterhin sehr geduldig und wartet darauf, dass die Ostseestädter aufmachen, die jedoch nicht ins offene Messer laufen wollen.

17. Nach einer Umschaltsituation braucht Pröger zu lange für einen Pass in die Tiefe. Im Vier-gegen-Vier muss er dann den Rückpass auf Rossipal spielen, der es aus gut 30 Metern einfach mal direkt versucht. Der Linksschuss ist jedoch ein Fall für die Tribüne.

14. Bei einem Freistoß vom linken Flügel touchiert Bachmann die Kugel aus zehn Metern noch leicht, kann die Richtung aber nicht mehr entscheidend ändern. Der Ball geht gut zwei Meter rechts am Schalker Tor vorbei.

12. Die Königsblauen haben es nicht allzu eilig und konzentrieren sich bislang aufs Verteidigen. Immerhin muss der Gast von der Ostsee heute ja bekanntermaßen auf Sieg spielen. Die Rostocker überdrehen allerdings in der taktisch geprägten Anfangsphase noch nicht, sodass es noch nicht allzu viele Strafraumszenen gibt.

9. Frech! Sarpreet Singh sieht, dass Marius Müller weit vor dem eigenen Tor steht, und probiert es einfach mal aus gut 45 Metern. Der Schuss geht jedoch deutlich rechts am Schalker Tor vorbei.

6. Die erste richtig gute Chance der Partie gehört den Gästen. Svante Ingelsson tankt sich etwas glücklich per Doppelpass über links nach vorne und findet am zweiten Pfosten dann Kai Pröger, der die Kugel per Grätsche aus vier Metern in Richtung Schalker Tor drückt. Marius Müller antizipiert diesen Spielzug aber goldrichtig und steht dann perfekt, um den Einschlag stark zu verhindern.

4. Allzu viel passiert noch nicht. Schalke überlässt Rostock in den Anfangsminuten den Ball, aber die Kogge findet noch keine Lücke.

1. Anpfiff in der Veltins-Arena. Die Hausherren spielen in ihren königsblauen Trikots über weißen Hosen. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern tragen weiße Trikots über schwarzen Hosen. Los geht's.

1. Spielbeginn

Die Bilanz spricht für Schalke. Die Königsblauen gewannen zwölf der bisherigen 27 Pflichtspiele gegen Hansa Rostock (fünf Remis, zehn Niederlagen) und feierten bereits im Hinspiel einen 2:0-Auswärtssieg in Mecklenburg-Vorpommern. Nur eines der letzten sechs Aufeinandertreffen haben die Knappen gegen die Kogge verloren (drei Siege, zwei Remis). Erstmals seit der Saison 2001/02 könnte S04 nun innerhalb einer Saison beide Ligaspiele gegen die Ostseestädter gewinnen.

Rostock verlor als einziger Klub neben Nürnberg die letzten vier Ligaspiele allesamt. Fünf verlorene Zweitliga-Spiele in Folge gab es für die Ostseestädter bislang nur in der Saison 2005/06 unter Frank Pagelsdorf mal. Insgesamt hat die Kogge nach 32 Spieltagen sogar schon 19 Niederlagen auf dem Konto. Das ist ein neuer vereinsinterner Negativrekord in der 2. Bundesliga (zuvor 18 in der Saison 2009/10).

Schalke hat das Ruder zuletzt herumgerissen bekommen. Die Knappen haben nur eines der letzten neun Zweitliga-Spiele verloren (drei Siege, fünf Remis) und gehen mit einer sechs Ligaspiele langen Ungeschlagen-Serie in das letzte Heimspiel der Saison 2023/24. Hier soll nun an die jüngste Heimserie angeknüpft werden. In der Veltins-Arena hat Schalke keines der letzten sieben Heimspiele im Ligabetrieb mehr verloren (vier Siege, drei Remis). Von allen 18 Zweitligisten ist aktuell nur der Karlsruher SC noch länger zu Hause ungeschlagen (zehn Spiele lang).

Hansa Rostock verspielte am letzten Samstag eine 1:0-Führung gegen den Karlsruher SC noch (Endstand: 1:2). Trainer Mersad Selimbegović justiert in seiner Startformation daraufhin auf drei Positionen nach: Janik Bachmann, Sarpreet Singh und Kai Pröger erhalten den Vorzug vor Kostas Stafylidis (Adduktorenprobleme), Nils Fröling (Bänderverletzung) und Juan José Perea (Bank).

S04-Coach Karel Geraerts vollzieht nach dem 4:0-Sieg an der Bremer Brücke zwei Wechsel: Für Yusuf Kabadayı (Bank) und Tomáš Kalas (angeschlagen; nicht im Kader) starten heute Assan Ouédraogo und Ibrahima Cissé.

Der FC Schalke 04 ist durch den jüngsten 4:0-Auswärtssieg beim VfL Osnabrück offiziell gerettet und darf für ein weiteres Jahr Zweitklassigkeit planen. Der FC Hansa Rostock hingegen ist nach vier Niederlagen in Folge auf Platz 17 abgerutscht. Die Kogge hat nur einen Zähler Rückstand zum Relegationsplatz. Bereits vier Punkte fehlen aber zum rettenden Ufer. Die Ostseestädter brauchen also nicht nur einen Auswärtssieg in Gelsenkirchen, sondern auch etwas Schützenhilfe. Bei einer Niederlage droht sogar noch an diesem Wochenende der direkte Abstieg, wenn Wiesbaden morgen gewinnt.