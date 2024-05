Premier League Man City klettert an die Tabellenspitze Stand: 11.05.2024 15:44 Uhr

Manchester City bleibt im Titelkampf der Premier League auf Kurs zur vierten Meisterschaft in Serie - auch weil ein ehemaliger Bundesliga-Profi doppelt traf.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag (11.05.2024) beim FC Fulham souverän mit 4:0 (1:0) und verdrängte den FC Arsenal zumindest bis Sonntag von der Tabellenspitze.

Die "Gunners" können mit einem Sieg bei Manchester United Platz eins zwar zurückerobern, City hat aber ein Spiel weniger ausgetragen und deshalb die zehnte Meisterschaft der Vereinsgeschichte selbst in der Hand.

Am Dienstag muss Manchester City zum Nachholspiel bei Tottenham Hotspur antreten, am Sonntag steht dann das letzte Saisonspiel gegen West Ham United an. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat durch den Sieg von City keine Titelchance mehr.

Gvardiol trifft doppelt

Der frühere Leipziger Josko Gvardiol brachte City in der 13. Minute mit der ersten Chance in Führung. Phil Foden erzielte in der 59. Minute das 2:0, ehe erneut Verteidiger Gvardiol (71.) alles klar machte. Weltmeister Julian Alvarez setzte per Foulelfmeter (90.+6) den Schlusspunkt. Torjäger Erling Haaland, dem zuletzt sogar ein Viererpack gelungen war, ging diesmal trotz einiger Chancen leer aus.