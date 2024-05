Klarer Sieg gegen Elversberg Nürnberg stürmt zum Klassenerhalt Stand: 11.05.2024 14:57 Uhr

Mit einem deutlichen Sieg gegen die SV Elversberg hat der 1. FC Nürnberg am Samstag (11.05.2024) vorzeitig den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gesichert. Der SVE tut die Niederlage aber nicht weh, der Aufsteiger hatte den Ligaverbleib schon zuvor klargemacht.

Beim 3:0 (1:0) erzielten Felix Lohkemper (43.), Jan Gyamerah (52.) und Can Uzun (64.) die Tore in einer extrem einseitigen Begegnung. Elversberg entfaltete so gut wie gar keine Torgefahr, hatte eine Viertelstunde vor Schluss gerade mal drei Abschlüsse zustande gebracht - Nürnberg lag zu diesem Zeitpunkt bei zwölf Torschüssen.

Uzun mit dem ersten Akzent

Gleich vom Anpfiff weg erarbeitete sich Nürnberg ein klares Übergewicht im Mittelfeld, blieb zunächst aber noch relativ harmlos in der Offensive. Den ersten Akzent setzte Supertalent Uzun, der nach der Saison zu Eintracht Frankfurt wechseln wird, in der 17. Minute: Den Kracher des türkischen Edeltechnikers aus 18 Metern konnte SVE-Keeper Nicolas Kristof so gerade noch aus dem Winkel fischen.

Es dauerte eine halbe Stunde, ehe Elversberg überhaupt mal einen Abschluss zustande brachte. In der 31. Minute versuchte es Jannik Rochelt von der Strafraumgranze, aber Carl Klaus im Nürnberger Tor war zur Stelle.

Nürnbergs Uzun legt für Lohkemper auf

In der 43. Minute gingen die "Clubberer" dann verdient in Führung. Uzun bediente Felix Lohkemper mit einem herrlichen Außenrist-Pass, Lohkemper besorgte mit einem trockenen Flachschuss das 1:0 für die Gastgeber.

Nach dem Wechsel war die Szenerie ähnlich: Nürnberg dominierte das Mittelfeld, Elversberg hielt zwar dagegen, war aber komplett ungefährlich. Die Vorentscheidung besorgte Jan Gyamerah dann sieben Minuten nach Wiederanpfiff. Nach einem Handspiel von Fellhauer gab Schiedsrichter Max Burda zurecht Elfmeter, Gyamerah schickt Kristof in die falsche Ecke und besorgte die 2:0-Führung.

Schlusspunkt für den "Club" durch Uzun

Den Schlusspunkt setzte dann Uzun mit einem fußballerischen Kunstwerk: Mit seiner beeindruckenden Leichtigkeit ließ er nach der Ballannahme auf halblinks zwei Elversberger ins Leere laufen, zog in die Mitte und ließ mit seinem Flachschuss Kristof erneut keine Chance.

Danach war der Widerstand der Elversberger endgültig gebrochen, doch Kristof verhinderte mit einigen guten Paraden eine noch deutlichere Niederlage.

Nürnberg beim HSV, Elversberg gegen Karlsruhe

Die Nürnberger reisen am letzten Spieltag nach Hamburg (19.05.2024, 15.30 Uhr), zeitgleich spielen die Saarländer gegen Karlsruhe.