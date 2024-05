Conference League Piräus und Florenz erreichen das Endspiel Stand: 10.05.2024 08:58 Uhr

Olympiakos Piräus und die AC Florenz haben das Endspiel der Conference League erreicht.

Piräus hatte das Hinspiel im Halbfinale gegen Aston Villa 4:2 gewonnen und holte im Rückspiel am Donnerstagabend (09.05.2024) ein 2:0. Im Georgios-Karaiskakis-Stadion sorgte Ayoub El Kaabi bei der ersten guten Gelegenheit für Olympiakos gleich für die Führung (10. Minute) und legte nach 78 Minuten den zweiten Treffer nach. Aston Villa konnte mit den großen Spielanteilen in der von Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer geleiteten Begegnung kaum etwas anfangen.

Florenz reicht ein Unentschieden gegen Brügge

Florenz reichte im Halbfinal-Rückspiel bei Club Brügge ein 1:1 (0:1), das Hinspiel hatte der Tabellenneunte der Serie A mit 3:2 gewonnen. Der Argentinier Lucas Beltran sicherte Florenz mit einem späten Elfmetertor (85.) den Einzug ins Endspiel. Florenz hatte 1961 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen, auch der letzte nationale Titel liegt schon lange zurück: 2001 gewann die AC den Pokal. 2023 hatte Florenz ebenfalls das Endspiel erreicht, aber gegen West Ham United verloren.

Finale am 29. Mai in Athen

Das Finale am 29. Mai findet in Athen im Stadion von Piräus' Stadtrivale AEK statt. Eintracht Frankfurt, einziger deutscher Starter am dritten Vereinswettbewerb der UEFA, war in der ersten K.o.-Runde an Union Saint Gilloise aus Belgien gescheitert.