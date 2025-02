Champions-League-Playoffs FC Bayern rettet knappen Sieg bei Celtic Stand: 12.02.2025 23:58 Uhr

Der FC Bayern München hat sich im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow mit dem 2:1-Erfolg am Mittwochabend (12.02.2025) eine gute Ausgangslage für das Erreichen der K.o.-Runde verschafft. Am Ende wurde es aber eng.

Michael Olise hatte die Gäste in der 45. Minute in Führung gebracht, Harry Kane erhöhte vier Minuten nach Wiederanpfiff. Daizen Maeda traf in der 79. Minute zum Anschluss für die Schotten - dabei blieb es.

"Das war verdient. Wir haben alles gegeben" , sagte Bayerns Verteidiger Dayot Upamecano anschließend. "Es war ein sehr, sehr schweres Spiel mit einem super Stadion und einem super Gegner." Coach Vincent Kompany pflichtete ihm bei: "Celtic ist in internationalen Spielen immehr sehr heimstark, deshalb war das ein richtig guter Sieg für uns."

Früher Schock ohne Konsequenz für Bayern

Das Spiel begann mit einem Knalleffekt, den die Bayern aber schadlos überstanden. Ausgerechnet der Ex-Bayern-Amateurspieler Nicolas Kühn, der für die Profis nicht für gut genug befunden worden war, traf schon nach 28 Sekunden ins Netz der Münchener. Der Treffer fand aber keine Anerkennung, weil Celtic-Mittelstürmer Adam Idah im Abseits stehend Manuel Neuer die Sicht versperrt hatte.

In der Statistik der Torschüsse wurde dieser Versuch von Kühn dann auch sofort wieder gelöscht - und tatsächlich kam bis zur Pause kein einziger weiterer Abschluss der Schotten hinzu. Die Bayern hingegen erarbeiteten sich nach der ersten Schreckminute einige Chancen, doch ob Harry Kane per Kopf, Leroy Sané aus kurzer Distanz vor Kasper Schmeichel oder Michael Olise von halbrechts - die letzte Überzeugung, der letzte Druck, der letzte Schuss Willenskraft - all das fehlte in den ersten 44 Minuten.

Klasse-Tor von Olise kurz vor dem Wechsel

Doch als alles schon nach einem torlosen Remis zur Pause aussah, belohnte Olise dann doch noch die Überlegenheit der Bayern im Mittelfeld mit fast 65 Prozent Ballbesitz. Von halbrechts zog er in guter alten Arjen-Robben-Manier ins Zentrum und feuerte von der Strafraumgrenze einen Linksschuss unter die Latte ab, bei dem auch die 20-jährige Torwarterfahrung von Schmeichel nichts ausrichten konnte.

Michael Olise trifft zum 1:0 gegen Celtic Glasgow.

So nahmen die Gäste eine völlig verdiente Führung mit in die Pause - und die fast schon grotesk hohe Celtic-Führung in der Zweikampf-Statistik erwies sich damit als nutzlos: Tatsächlich 73 Prozent aller direkten Duelle hatten die Schotten für sich entschieden, doch in den entscheidenden waren sie mangels Präsenz eines Gegenspielers bei Olise gar nicht erst in einen Zweikampf hinein gekommen.

Kane steht völlig frei und trifft

Genau dieses Problem aus Glasgow-Sicht lag auch beim 0:2 vor. Nach einer Ecke von Joshua Kimmich stand Kane am Fünfmeterraum so blank, wie er das wohl selbst im Training selten erlebt: Der von den schottischen Fans immer wieder mit Pfiffen bedachte Engländer traf ganz locker per Volleyschuss zur vermeintlichen Vorentscheidung.

Manzano verweigert Glasgow klaren Elfmeter

Doch mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken wurden die Bayern schludrig. Reo Harate hatte mit einem abgeblockten Flachschuss schon die Chance zum Anschluss (52.), drei Minuten später hätte es Elfmeter für die Celts geben müssen: Dayot Upamecano latschte dem ehemaligen Augsburger Arne Engels im Strafraum mit den Stollen auf den Fuß, der Linienrichter zeigte das klare Foul auch sofort an.

Strittige Szene: Dayot Upamecano (l.) im Zweikampf mit Glasgows Arne Engels.

Schiedsrichter Jesús Gil Manzano gab zunächst Freistoß, wurde dann aber an den Videoschirm gebeten. Dort war dann klar zu sehen, dass der Tatort im Sechzehner lag - doch weil Upamecano vor dem Foul auch den Ball gespielt hatte, sah Manzano den anschließenden Tritt erstaunlicherweise als nicht ahndungswürdig an.

Neuer rettet am Ende den Sieg

Glasgow kämpfte trotzdem weiter mit viel Herzblut und hätte beinahe schon einen schwachen Rückpass von Raphael Guerreiro zum Anschluss genutzt. Den schaffte dann verdientermaßen Daizen Maeda nach einer schlecht verteidigten Ecke - und in der Folge hätte es durchaus noch schlimmer für die Bayern kommen können.

Doch einmal blieb ein etwas wilder Ausflug von Neuer unbestraft, dann warf sich Serge Gnabry erfolgreich in den Schuss von Jeffrey Schlupp und in der Nachspielzeit rettete Neuer mit einem Klasse-Reflex gegen Alistair Johnston.

Bayern droht unangenehmer Achtelfinalgegner

Turnierbaum der Playoffs der Champions League

Das Rückspiel in der Allianz-Arena findet nächsten Dienstag (18.02., ab 20.50 Uhr im Audio-Livestream) statt. Bei einem Einzug ins Achtelfinale würde der FC Bayern entweder auf Atlético Madrid oder auf den deutschen Meister Bayer Leverkusen treffen. Die Begegnungen werden am 21. Februar ausgelost. In der Liga trifft Bayern mit Sicherheit auf Leverkusen . und zwar schon am kommenden Samstag ab 18.30 Uhr (Live-Ticker bei sportschau.de)