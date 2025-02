45. +3 Inzwischen läuft die Partie wieder. Und dann kehrt Harry Kane mit noch ein paar Schmerzen am Unterkiefer auf den Platz zurück.

45. +1 Direkt nach seinem Kopfball hat die Schulter von Piero Hincapié den Kopf von Harry Kane getroffen. Der Engländer liegt am Boden und wird länger behandelt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Die Ausführung des Freistoßes lässt auf sich warten. Dann schlägt Michael Olise die Flanke in den Sechzehner. Harry Kane kommt zum Kopfball. Dieser fliegt über die Querlatte. Doch die Fahne geht nach oben - Abseits! Somit ist auch das kein offizieller Torschuss.

43. Jetzt stellt Exequiel Palacios das linken Bein raus. Jamal Musiala stürzt darüber. Dieses Foul ermöglicht den Gästen einen Freistoß in ganz aussichtsreicher Position.

41. Gerade heben wir eine etwas wildere Phase. Dazu tragen auch Zweikämpfe bei. Bei einem Foul von Aleksandar Pavlović an Granit Xhaka lässt der Unparteiische Vorteil laufen und verzichtet auch im Nachgang auf eine Gelbe Karte.

39. Hiroki Itō Bayern Gelbe Karte für Hiroki Itō (Bayern München)

Hiroki Itō stoppt den Vorwärtsdrang von Jeremie Frimpong, noch ehe Gefahr entsteht. Aber natürlich hat das Einsteigen eine Gelbe Karte verdient - für den lange verletzten Japaner ist es die erste in dieser Bundesligasaison.

36. Auch in Sachen Ecken stehen die Gäste noch völlig blank da. Bayer hingegen bekommt jetzt die zweite zugesprochen, fängt damit aber nicht nennenswert etwas an. Min-jae Kim klärt das für den Rekordmeister per Kopf.

33. Noch aus der eigenen Hälfte visiert Florian Wirtz mit dem rechten Fuß das gegnerische Tor an. Natürlich steht Manuel Neuer, wie bei Torleuten üblich, sehr weit vorm Tor und muss sich sputen. Dann aber erkennt der Keeper, dass der Ball rechts an der Kiste vorbeifliegt.

32. Und so wartet der Rekordmeister noch immer auf einen Torschuss. Leverkusen hat inzwischen vier zu Buche stehen.

30. Harry Kane lässt sich immer wieder ins Mittelfeld fallen oder weicht auf die Flügel aus, um wenigstens hin und wieder mal einen Ball zu bekommen. Darüber hinaus gibt es bei den Münchenern recht wenig Bewegung.

28. Jetzt melden sich die Gäste mal wieder zu Wort, zeigen zumindest den Ansatz eines Angriffs, kommen darüber aber nicht hinaus. Eine längere Ballbesitzphase springt immerhin heraus.

25. Erneut Aluminium! Leverkusen hat das gegnerische Tor längst ins Visier genommen. Piero Hincapié flankt von der linken Seite. Im Zentrum rutscht Nathan Tella in die Hereingabe und erwischt aus etwa fünf Metern die Lattenoberkante.

23. Inzwischen hinterlässt der Meister den besseren Eindruck. Auch in Sachen Ballbesitz dürfte die Werkself alsbald ausgleichen. Vom FC Bayern kommt offensiv weiterhin nichts Nennenswertes.

21. Frimpong an die Latte! Über links stürmt Florian Wirtz in die Box, möchte es aus ungünstigem Winkel selbst machen, scheitert aber an Manuel Neuer. Doch die Szene belieb heiß, weil der Ball hoch aufsteigt. Am Torraum gelangt Jeremie Frimpong zum Kopfball, bekommt den nicht perfekt gedrückt und trifft die Querlatte.

19. Florian Wirtz passt links in den Strafraum, dort hat Piero Hincapié Platz, spielt flach in die Mitte, findet allerdings keinen Abnehmer für diese Hereingabe. Immerhin springt der erste Eckstoß dieser Begegnung heraus. Dieser bringt im Anschluss nichts ein.

18. So gelangen die Gastgeber in den Sechzehner. In halbrechter Position ist Nathan Tella am Werk, wird aber abgeblockt. Ob die Statistiker da einen Torschussversuch draus machen, es wäre der erste überhaupt in dieser Partie, bleibt abzuwarten. In der Tat - sie tun es.

17. Inzwischen gestaltet sich die Partie immer offener. Beide Mannschaften begegnen sich erwartungsgemäß auf Augenhöhe. Bayer traut sich mittlerweile mehr zu, steht nicht mehr so defensiv.

15. Kingsley Coman arbeitet abermals gut mit nach hinten, bremst so den Flügellauf von Jeremie Frimpong aus, der mit dem Ball im Toraus landet. Die Bereitschaft, sich auch defensiv aufzuopfern, ist natürlich gerade in solchen Topspielen unabdingbar für den Erfolg. Aber das tun ja übrigens auch die Leverkusener.

13. Inzwischen ergattern die Hausherren ein paar mehr Spielanteile, beteiligen sich besser am Spiel. Das Geschehen bleibt allerdings taktisch geprägt. Keiner möchte sich hier aus der Reserve locken lassen.

11. Piero Hincapié Leverkusen Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Von hinten springt Piero Hincapié in Dayot Upamecano, setzt dabei die Beinschere an. Da kommt Daniel Siebert nicht umhin, früh nach dem gelben Karton zu greifen. Für den Ecuadorianer ist das die vierte Verwarnung in dieser Bundesligasaison.

10. Auch auf der Gegenseite taucht jetzt erstmals ein Spieler in der Box auf. In diesem Fall ist das Nathan Tella, der sauber von Dayot Upamecano abgegrätscht wird.

9. Konrad Laimer forciert, bringt Schwung in den Angriff und bedient Michael Olise. Dieser dringt rechts in den Strafraum ein, prallt dort aber an einem Gegenspieler ab.

8. Leverkusen wirkt fürs Erste sehr defensiv ausgerichtet. Entsprechend gehen die Spielanteile bislang vorzugsweise an die Gäste. In den Strafräumen passiert allerdings noch gar nichts.

6. Konrad Laimer marschiert auf dem rechten Flügel, hebt dann den Kopf und sieht, dass sich überhaupt kein Mannschaftskamerad im Sechzehner befindet. Also bremst sich der Österreicher und spielt hinten herum.

4. Natürlich geht man in den Zweikämpfen weniger zaghaft zu Werke, die werden konsequent bestritten. Schließlich gilt es, auch darüber Zeichen zu setzen. Aber bisher läuft hier alles in fairem Rahmen ab.

2. Beide Mannschaften beschnuppern sich recht vorsichtig. Ins offene Messer möchte natürlich keiner laufen. Unterdessen zieht der pyrotechnische Nebel von rechts allmählich übers Spielfeld. Allerdings ist das nicht so eine dicke Suppe, als dass eine Unterbrechung drohen würde.

1. In der ausverkauften BayArena herrscht allerbeste Stimmung. Die Fans sind erwartungsfroh. Und im Gästeblock wird gleich mal gezündelt.

1. Spielbeginn

Im direkten Vergleich ist die Werkself inzwischen seit fünf Begegnungen ungeschlagen. Die beiden Bundesligaheimspiele während dieses Zeitraums wurden gewonnen, die beiden Partien in München endeten unentschieden – die während der Hinrunde 1:1. Das letzte Aufeinandertreffen gab es Anfang Dezember im Pokal-Achtelfinale. Damals behielten die Rheinländer auch in der Allianz Arena die Oberhand (1:0). Der letzte Sieg des FC Bayern geht auf September 2022 und ein 4:0 daheim zurück. In Leverkusen gewann der Rekordmeister letztmals im Oktober 2021 (5:1).

München hat gerade erst Erfahrung mit einer starken Heimmannschaft gemacht. Celtic Glasgow war 33 Pflichtspiele lang ungeschlagen geblieben (30 Siege), ehe der FC Bayern dieser Serie am Mittwoch im Playoff-Hinspiel der Königsklasse ein Ende machte (2:1). Damit steht auch der Rekordmeister bei fünf Partien ohne Niederlage, diese wurden allerdings allesamt gewonnen. Die letzte Pflichtspielpleite setzte es Mitte Januar bei Feyenoord in Rotterdam (0:3). Die eine Niederlage in der Bundesliga gab es im Dezember in Mainz (1:2).

In vielerlei Hinsicht sind die Rheinländer derzeit die Nummer zwei – in der Heim-, Auswärts-, Hin- und Rückrundentabelle sowie bei den erzielten Saisontoren – stets hinter dem FC Bayern. Dafür hat es Bayer direkt ins Champions-League-Achtelfinale geschafft und hatte daher unter der Woche Pause. Aktuell sind die Leverkusener fünf Pflichtspiele ungeschlagen, fuhren dabei drei Heimsiege ein. Letztmals das Nachsehen hatte man im Januar bei Atlético Madrid (1:2). Die einzige Pflichtspielpleite in der BayArena fing man sich Ende August gegen Leipzig ein (2:3). Seither folgten hier 16 Partien ohne Niederlage (14 Siege).

Im Spitzenspiel der Bundesliga begegnen sich Meister und Rekordmeister, der momentan Zweite hat den Tabellenführer zu Gast. Beide Teams haben in dieser Saison erst ein Bundesligaspiel verloren, allerdings liegen acht Punkte zwischen ihnen. Diesen Abstand sollte die Werkself im direkten Duell dringend reduzieren, wenn man denn noch die Titelverteidigung im Sinn hat.

Nach dem 0:0 vor einer Woche in Wolfsburg nimmt Xabi Alonso fünf Wechsel vor. Anstelle von Mario Hermoso (Infekt), Arthur Augusto, Robert Andrich, Aleix García und Victor Boniface (alle Bank) rücken Edmond Tapsoba, Álex Grimaldo (zurück nach Gelb-Rot-Sperre), Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios und Florian Wirtz in die Leverkusener Startelf. Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 2:1-Erfolg am Mittwoch in Glasgow vier Veränderungen. Eric Dier, Raphaël Guerreiro, Leon Goretzka und Leroy Sané finden sich auf der Münchner Bank wieder. Dafür beordert Vincent Kompany heute Min-jae Kim, Hiroki Itō (Startelfdebüt für den FC Bayern), Aleksandar Pavlović und Kingsley Coman von Beginn an auf den Platz.