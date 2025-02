Champions League Real gewinnt bei Man City, auch Juve und PSG legen vor Stand: 12.02.2025 06:40 Uhr

In der Zwischenrunde der Champions League hat Real Madrid das Hinspiel bei Manchester City gewonnen. Auch Paris Saint-Germain und Juventus Turin feierten Siege.

Manchester City - Real Madrid 2:3 (1:0)

Man City und Real Madrid stecken mehr oder weniger in der Krise, lieferten aber eine hochklassige Partie ab. Real bestimmte die Anfangsphase, ließ aber beste Möglichkeiten zur Führung liegen. Manchester ging mit seiner ersten guten Chance in Führung: Josko Gvardiol legte für Erling Haaland ab, der aus sieben Metern in halblinker Position traf (19. Minute).

Vinicius Junior (25.) traf für Real genauso die Latte wie Manuel Akanji (37.) und nach der Pause Haaland (46.) für City. In der 60. Minute scheiterte Dani Ceballos mit einem Freistoß an der Mauer, den zweiten Ball spielte er gefühlvoll zu Kylian Mbappé, dem die Direktabnahme völlig misslang - der Ball landete trotzdem im hohen Bogen zum Ausgleich im Tor.

Kylian Mbappe von Real Madrid im Zweikampf mit Ruben Dias

Manchester ging durch einen Foulelfmeter ein zweites Mal in Führung, Dani Ceballos hatte Phil Foden gefoult, Haaland verwandelte (80.). Doch wieder fand Real eine Antwort. Vinicius Junior nutzte einen misslungenen Abstoß von Manchesters Torwart Ederson für einen Gegenstoß, sein Abschluss landete auf Umwegen bei Brahim Díaz, der vollendete.

In der Nachspielzeit kombinierte sich Real noch zum Sieg - Jude Bellingham traf. Der Sieger der Begegnung trifft im Achtelfinale auf Atletico Madrid oder Bayer Leverkusen.

Juventus Turin - PSV Eindhoven 2:1 (1:0)

Juventus gewann durch die Tore von Weston McKennie (34.) und Samuel Mbangula (82.). Ivan Perišić glich zwischenzeitlich aus (56.). Der Sieger der Begegnung trifft im Achtelfinale auf Arsenal oder Inter Mailand.

Randal Kolo Muani von Juventus Turin im Zweikampf mit Ryan Flamingo

Stade Brest - Paris Saint-Germain 0:3 (0:2)

PSG sorgte schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Vitinha traf per Foulelfmeter zur Führung (21.), Ousmane Dembélé erhöhte in der 45. Minute auf Vorlage von Achraf Hakimi. Zwischen den beiden Toren hatte Brest seine beste Phase und gute Chancen, bei der besten scheiterte Abdallah Sima nach einer Ecke per Kopf am Pfosten (35.).

Desire Doue von Paris St. Germain im Zweikampf mit Pierre Lees-Melou und Massadio Haidara von Stade Brest

Paris machte in der zweiten Hälfte alles klar: Désiré Doués Treffer zählte wegen einer knappen Abseitsstellung nicht (50.), Dembélé sorgte nach einem missratenen Klärungsversuch der Gastgeber mit einem abgefälschten Schuss aber für klare Verhältnisse (66.). Der Sieger der Begegnung trifft im Achtelfinale auf den FC Liverpool oder auf den FC Barcelona.

So läuft die Zwischenrunde um den Einzug ins Achtelfinale

In der Zwischenrunde spielen die 16 Teams, die in der Ligaphase unter den 36 Teams die Plätze 9 bis 24 belegt haben. Die Sieger treffen im Achtelfinale auf die Teams der Plätze 1 bis 8, die Begegnungen werden am 21. Februar ausgelost. Für jedes qualifizierte Team sind je zwei verschiedene Gegner möglich.

Turnierbaum der Playoffs der Champions League

Borussia Dortmund gewann im Hinspiel bei Sporting Lissabon mit 3:0 (0:0).

Vier weitere Spiele am Mittwoch

Die vier anderen Hinspiele finden am Mittwoch statt:

FC Brügge - Atalanta Bergamo (Sieger gegen Lille oder Aston Villa)

AS Monaco - Benfica Lissabon (Sieger gegen FC Liverpool oder FC Barcelona)

Celtic - Bayern München (Sieger gegen Atletico oder Leverkusen)

Feyenoord Rotterdam - AC Mailand (Sieger gegen Arsenal oder Inter Mailand)

Die Rückspiele sind für den 18. und 19. Februar vorgesehen.