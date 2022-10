Champions League FC Barcelona – zum Siegen verdammt Stand: 12.10.2022 07:25 Uhr

Während es in der spanischen Liga für den FC Barcelona rund läuft, stehen die Katalanen in der Champions League unter Druck. Nur drei Punkte hat das Team von Trainer Xavi Hernández auf dem Konto. In der prominent besetzten Gruppe C müssen Punkte her, um die Chance auf das Weiterkommen am Leben zu erhalten. Am Mittwochabend (12.10.2022) kommt Inter Mailand ins Camp Nou.

Von Raffael Reisdorf

FC Bayern, FC Barcelona und Inter Mailand. Gleich drei Hochkaräter kämpfen in der Gruppe C um den Einzug in die K.o-Phase. Die Münchner sind mit neun Punkten so gut wie durch. Den zweiten Platz machen die "Nerazzurri" und die "Blaugrana" wohl unter sich aus. Vor dem Duell am Mittwochabend haben die Italiener aber doppelt so viele Punkte auf dem Konto.

Denn Barça ließ in den bisherigen drei Gruppenspielen Punkte liegen. Nur beim Auftakt gegen ein maßlos überfordertes Viktoria-Pilsen-Team sprangen für die Katalanen Punkte heraus (5:1). In München (0:2) und Mailand (0:1) gab es für den FC Barcelona nichts zu holen.

In der Liga auf Kurs

Dabei läuft es für Barça in der spanischen La Liga bestens. Nach acht Spieltagen grüßt der 26-fache Meister von der Tabellenspitze. 22 Punkte hat das Team bereits auf dem Konto, genauso viele wie der madrilenische Dauerrivale. Doch die Bilanz der Katalanen spricht für sich: Barça schoss die meisten Tore (22) und nahm die wenigsten Gegentreffer der Liga hin (1). Der Neuaufbau aus dem Sommer trägt Früchte.

Die namhaften Neuzugänge um Angreifer Robert Lewandowski und Raphina sowie den Defensiv-Spezialisten Andreas Christensen, Jules Kounde und Franck Kessie schlugen voll ein. Mit "Lewy" stellt man den besten Torschützen der Liga – schon neunmal traf der Pole für sein neues Team. Die ligaweit beste Defensive sorgt für eine Stabilität, die der Klub im letzten Jahr vermissen ließ.

Überwintern in der Champions League finanziell notwendig

Dass der FC Barcelona aber auch in der Königsklasse überwintert, ist für die angeschlagene Gesamtsituation des Vereins von immenser Bedeutung. Denn die finanzielle Lage des spanischen Traditionsklubs ist weiterhin alarmierend. Auch nach einem entlastenden Teilverkauf von 25 Prozent der TV-Rechte blickt Barça auf einen enormen Schuldenberg: Im August 2021 lag dieser laut Klub-Präsident Joan Laporta bei 1,35 Milliarden Euro.

Mit dem möglichen Champions-League-Aus droht also das nächste Dilemma. Durch Transferausgaben in Höhe von etwa 150 Millionen Euro setzte man die riskante Strategie hochpreisiger Star-Einkäufe im Sommer fort.

Bleiben nun einkalkulierte Einnahmen der Champions League aus, droht eine weitere Verschärfung der Finanzlage. Bis zu 52 Millionen Euro würden dem FC Barcelona an Einkünften wohl entgehen.

Noch kann Barça dieses Szenario vermeiden. Ein Sieg gegen Inter wäre der erste Schritt – ansonsten droht den Katalanen nicht nur ein sportlicher Nackenschlag.