La Liga Real Madrid legt in Getafe vor 08.10.2022

Auch im achten Saisonspiel bleibt Real Madrid ungeschlagen und legt im Kampf um die Spitze wieder vor - der Sieg beim FC Getafe war aber eine ziemliche Quälerei.

Das 1:0 (1:0) am Samstagabend (08.10.2022) war für einen amtierenden Champios-League-Sieger vor allem offensiv eine recht dünne Vorstellung. Doch das dürfte der Mannschaft von Carlo Ancelotti am Ende völlig egal gewesen sein: Die Königlichen gehen nun zumindest punktgleich in den Clásico am kommenden Spieltag. Der bislang ebenfalls ungeschlagene FC Barcelona kann am Sonntagabend gegen Celta Vogo aber wieder gleichziehen.

Gegen Getafe war Eder Militão der Mann des Spiels. Bereits in der dritten Minute köpfte der Brasilianer eine Ecke von Luca Modric unbedrängt ins Tor.

Mayoral verpasst den Ausgleich

In der 22. Minute hatte Borja Mayoral die große Chance zum Ausgleich, rutschte aber aus kurzer Distanz am Ball vorbei. Danach kam Getafe zwar immer wieder mal gefährlich nach vorn, doch letztlich musste Andriy Lunin im Real-Tor nicht mehr allzu große Glanztaten vollbringen.

Ein weitere Real-Treffer durch Rodrygo (57.) zählte wegen Abseits nicht. Nationalspieler Antonio Rüdiger spielte in der Innenverteidigung durch, Toni Kroos dagegen blieb auf der Bank.

Erst gegen Donezk, dann gegen Barcelona

Vor dem Duell mit Barcelona kommt es für die Königlichen am Dienstag noch zum Rückspiel gegen Shakhtar Donetsk in der Königsklasse. Für Quique Flores und seinen FC Getafe geht es in La Liga als nächstes gegen Rayo Vallecano.