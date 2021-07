Start der 3. Liga - alles möglich, vieles live

Die Ausgeglichenheit ist in den vergangenen Jahren ein Markenzeichen der 3. Liga gewesen. Das dürfte auch in der kommenden Saison so sein. Etliche Traditionsvereine wollen nach oben, dürfen sich aber finanziell nicht überheben. Die Sportschau wird wieder ausführlich über die 3. Liga berichten, auch live. | mehr