Drama nach 100 Minuten Rostocks Perea vermiest Elversberg die Heim-Premiere

Die SV Elversberg hat ihr erstes Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Der Aufsteiger kassierte nach 100 Minuten gegen Hansa Rostock noch zwei Tore. Carlos Sickingers Tor (56.) hatte Elversberg lange vom Sieg träumen lassen. Ausgerechnet Juan Jose Perea traf doppelt für Hansa Rostock - in der 100. und der 103. Minute des Spiels. Der Stürmer war erst tags zuvor vom Bundesligisten VfB Stuttgart ausgeliehen worden.

In einer munteren Begegnung agierten beide Mannschaften in der ersten Hälfte lange auf Augenhöhe. Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste Elversberg die Führung nur knapp. Sickinger traf nach einer Ecke aus rund zehn Metern nur die Latte (45.).

Nach der Pause machte es der Innenverteidiger besser. Nach einer erneuten Ecke traf Sickinger zur durchaus verdienten Führung. Elversberg stand in der Folge defensiv lange sicher und wehrte die meisten Angriffe der Gäste ab.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Elversbergs Jannik Rochelt scheiterte per Foulelfmeter an Rostocks Keeper Markus Kolke. Faghir verwandelte den Nachschuss, war aber zu früh in den Strafraum gelaufen. Der Treffer zählte daher nicht. Dann schlug noch zweimal Perea zu und bescherte den Rostockern den nicht mehr für möglich gehaltenen zweiten Saisonsieg. Die Kogge springt damit zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze.

Elversberg am Freitagabend gegen Kaiserslautern

Die SV 07 Elversberg gastiert am 3. Spieltag beim 1. FC Kaiserslautern (18.08., 18.30 Uhr). Hansa Rostock bestreitet Samstag ein Heimspiel gegen Hannover 96 (19.08., 13 Uhr).