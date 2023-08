Remis in Paderborn Kleinhansls Volley bringt Osnabrück ersten Punkt Stand: 04.08.2023 20:22 Uhr

Der SC Paderborn musste sich am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen Aufsteiger VfL Osnabrück mit einem Remis begnügen. Für beide Teams ist es der erste Punkt der Saison.

Lange sahen die Zuschauer in Paderborn eine ausgeglichene Partie, in der es nur wenige Torchancen gab. Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber, bei denen erneut Neuzugang Max Kruse in der Startelf stand. Laurin Curda tankte sich in der 44. Minute mit einem Solo von der Mittellinie bis in den Strafraum durch, scheiterte mit seinem Schuss aber an Osnabrücks Keeper Lennart Grill. Torlos ging es danach in die Pause.

Kruse bereitet Führungstreffer für Paderborn vor

In der 56. Minute war es dann Kruse, der die Führung für den SCP vorbereitete. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte er den Ball in die Mitte, Jannis Heuer lenkte den Ball von dort mit der Hüfte ins Tor.

Nach dem Führungstreffer hatte Paderborn das Spiel klar unter Kontrolle, ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen - der Aufsteiger aus Osnabrück kam lange nicht mehr richtig vor das Tor des SCP.

In der 73. Minute hatte Florent Muslija die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Doch wieder parierte Osnabrücks Schlussmann Grill und lenkte den strammen Schuss aus rund elf Metern über das Tor.

Osnabrücks Kleinhansl trifft mit Volley-Abnahme

In der 80. Minute hatte Paderborn zunächst Glück, dass ein abgefälschter Freistoss knapp am Tor vorbeiging. Nach der folgenden Ecke jubelte dann aber doch der VfL Osnabrück. Paderborns Sirlord Conteh hatte den Eckball unglücklich in die Mitte geklärt, dort stand Florian Kleinhansl und sorgte mit einer Volley-Abnahme für den 1:1-Endstand (81.).

Paderborn zu Gast in Düsseldorf

Der SC Paderborn ist am 3. Spieltag bei Fortuna Düsseldorf (19.08., 13 Uhr) zu Gast. Sonntags trifft der VfL Osnabrück auf Nürnberg (20.08., 13.30 Uhr).