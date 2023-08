Zwei Tore gegen Hannover 17-Jähriger Uzun rettet Nürnberger Remis Stand: 06.08.2023 16:00 Uhr

Can Uzun war am Sonntagnachmittag (06.08.2023) der umjubelte Held beim 1. FC Nürnberg. Dank des 17-Jährigen durfte der Club nach enttäuschender erster Hälfte doch noch über ein 2:2 (0:2)-Remis in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 jubeln.

Teuchert hatte die Gäste durch zwei Elfmeter (8., 22.) in Führung gebracht. Can Uzun traf im zweiten Durchgang (66., 90.+2). Hannover steht nach zwei Remis (jeweils 2:2) im Mittelfeld der Tabelle. Für Nürnberg war es der erste Punkt in der neuen Zweitligasaison.

Hannovers Teuchert kopiert eigenen Elfmeter

Hannover erwischte einen Blitzstart in die Begegnung. Nach Foul von Johannes Geis an Nicolo Tresoldi entschied Schiedsrichter Patrick Alt streng aber berechtigt auf Elfmeter, den der Ex-Nürnberger Cedric Teuchert kompromisslos verwandelte (8.).

Und das Spiel lief auch in der Folge in die Richtung der Gäste. Nach 20 Minuten zeigte Schiedsrichter Alt nämlich erneut auf den Punkt - dieses Mal hatte James Lawrence Teuchert im Strafraum abgeräumt. Der Elfmeter selbst war dann beinah eine Kopie des ersten: Teuchert drosch den Ball erneut humorlos rechts in die Maschen. Mathenia im Club-Tor hatte zwar die Ecke, aber trotzdem keine Chance, den Ball zu parieren (23.).

Die beiden frühen Rückschläge zeigten merklich Wirkung beim FCN. Offensivaktionen waren selten und wurden häufig im Keim erstickt. Unsicherheiten im Aufbauspiel kamen immer mal wieder dazu.

Uzun schreibt Nürnberger Club-Geschichte

Wie unzufrieden Cristian Fiel mit den ersten 45 Minuten war zeigte sich beim Wiederanpfiff - der Spanier wechselte gleich vier Mal. Besserung war zunächst trotzdem nicht in Sicht. Louis Schaub scheiterte wenige Minute später am Pfosten, stand aber zuvor ohnehin im Abseits (53.).

In der 66. Minute schrieb dann Can Uzun Club-Geschichte. Mit 17 Jahren und 268 Tagen zum jüngsten Nürnberger Torschützen aller Zeiten. Aus rund zehn Metern schlenzte er die Kugel sehenswert ins rechte Eck und ließ Ron-Robert Zieler keine Chance (66.).

Fiels Worte und Taten wirken

Und die Halbzeitansprachen von Fiel schien auch danach Wirkung zu zeigen. Seine Mannschaft spielte im zweiten Durchgang deutlich strukturierter und zielstrebiger. Nach einer Brown-Ecke köpfte Gürleyen mustergültig aufs 96-Tor, doch Nielsen konnte für den bereits geschlagenen Zieler auf der Linie retten.

In der Nachspielzeit wurde es dann das Spiel des Youngster Uzun. Daichi Hayashi dribbelte in den Strafraum und kam zu Fall. Nach VAR-Überprüfung trat Uzun dann zum Elfmeter an. Und der 17-Jährige behielt die Nerven und hämmerte den Ball zum Ausgleich ins Netz (90.+2).

Hannover 96 gegen Hansa Rostock

Am 3. Spieltag trifft Hannover 96 auf Hansa Rostock(20.08., 13.30 Uhr). Der 1. FC Nürnberg gastiert in Onsabrück (20.08., 13.30 Uhr).