Zwei Platzverweise gegen Kaiserslautern Schalke fährt die ersten Punkte ein Stand: 05.08.2023 22:25 Uhr

Absteiger FC Schalke 04 hat in der 2. Bundesliga den ersten Sieg eingefahren. Gegner 1. FC Kaiserslautern spielte dabei lange in Unterzahl.

Die Tore beim 3:0-Sieg vor 62.271 Fans in Gelsenkirchen machten Simon Terodde (13.), Kenan Karaman (70.) und Bryan Lasme (90.+3). Kaiserslauterns Torwart Andreas Luthe musste in der 39. Minute nach einem Platzverweis vom Feld, in der 57. Minute folgte ihm Boris Tomiak mit Gelb-Rot.

Nach der Auftaktpleite beim Hamburger SV (3:5) war es für die Schalker der erste Saisonsieg, Kaiserslautern wartet weiter auf den ersten Zähler und rutschte auf den letzten Tabellenplatz. Am ersten Spieltag hatte das Team gegen den FC St. Pauli verloren (1:2.). Erstmals in ihrer langen Vereinshistorie duellierten sich Schalke und Kaiserslautern in der 2. Bundesliga.

Terodde trifft per Kopf

Die erste gute Chance hatten die Gäste in der fünften Minute. Nach Schalker Ballverlust vor dem eigenen Strafraum kam Marlon Ritter aus 18 Metern in zentraler Position zum Abschluss. Torwart Marius Müller musste da alles aufbieten.

Das Tor aber machten die Schalker. Zunächst konnte Lauterns Torwart Andreas Luthe noch gegen Assan Ouedraogo klären, wenig später war er aber gegen Simon Terodde machtlos. Nach einem Freistoß von der linken Seite setzte sich der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga am zweiten Pfosten im Luftduell durch.

Luthe mit Notbremse

Der FCK zeigte sich davon unbeeindruckt, blieb aggressiv, angriffslustig und giftig. In der 31. Minute dann fast der Ausgleich: Müller konnte einen Schuss von Tobias Raschl aus halbrechter Offensivposition und 17 Metern so gerade noch an den Pfosten lenken.

Pech für die "Roten Teufel": In der 39. Minute musste ihr Torwart vom Platz. Nach einem langen Abschlag von Müller war die Lauterer Abwehr komplett im Tiefschlaf, Thomas Ouwejan schnappte sich den Ball und lief frei auf Luthe zu, der sich nur noch durch ein Foul zu helfen wusste - Rote Karte von Schiedsrichter Harm Osmers.

Auch Tomiak muss vom Platz

Lautern kam mit Wut im Bauch aus der Kabine und spielte trotz Unterzahl weiter nach vorne. Doch schwächten sich die Pfälzer erneut selbst. Boris Tomiak, der zuvor schon die gelbe Karte gesehen hatte, wurde von Dominick Drexler überlaufen und foulte den dann ungeschickt - Gelb-Rot, und Kaiserslautern war nur noch zu neunt.

Die Schalke ließen in der Folge Ball und Gegner laufen. In der 65. Minute verhinderte Lauterns Ersatz-Torwart Julian Krahl die Vorentscheidung, als er einen Schuss nach schöner Drehung von Kenan Karaman parierte.

Karaman erhöht auf 2:0

Nur wenig später machte es der Stürmer dann aber besser. Allerdings unter Mithilfe des Torwarts. Krahl rutschte nämlich bei einer harmlosen Hereingabe in die Mitte weg und bugsierte den Ball vor Karamans Füße, der nur noch abstauben musste.

Und dennoch: Irgendwie überzeugte Schalke nicht vollends, der Auftritt der "Königsblauen" war insgesamt nur wenig souverän. Zudem steckten die Lauterer nie auf. Im Gegenteil: Kurz vor Schluss hatte Terrence Boyd die Chance zum Anschluss, scheiterte aber frei vor dem Tor aus spitzem Winkel an Torwart Müller. Erst in der Nachspielzeit machte Bryan Lasme mit dem 3:0 den Deckel drauf. "Auch nach den zwei Roten Karten war es kein einfaches Spiel. Lautern hat es gut gemacht, sie haben ein paar Mentalitätstiere dabei. Am Ende ist es ein Ergebnissport. Die drei Punkte nehmen wir mit" , sagte Torhüter Marius Müller.

Kaiserslautern Freitagabend gegen Elversberg

Im Freitagabendspiel des 3. Spieltags empfängt der 1. FC Kaiserslautern die SV Elversberg (18.08.2023, 18.30 Uhr). Der FC Schalke gastiert am Sonntag bei Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr).