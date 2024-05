BVB-Verteidiger im DFB-Team Nagelsmann beruft Schlotterbeck in den EM-Kader Stand: 12.05.2024 20:10 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck in den Kader zur Heim-EM in diesem Sommer berufen. Das erfuhr die tagesschau am Sonntag (12.05.2024) aus DFB-Kreisen. Den gesamten Kader will Nagelsmann am kommenden Donnerstag vorstellen.

Der Spieler des Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund wurde bisher noch nie vom Trainerteam um Nagelsmann nominiert, hat sich aber zuletzt über gute Leistungen im Verein und vor allem in der "Königsklasse" empfohlen. An der Seite von Mats Hummels, dessen EM-Teilnahme noch offen ist, schaffte es Schlotterbeck, gegen Paris St. Germain beide Halbfinalpartien ohne Gegentor zu bestreiten.

Nagelsmann und Co. sehen großes Talent

Nach Einschätzung des Trainerteams war der 24-Jährige immer schon ein großes Talent, allerdings mit schwankenden Leistungen. Inzwischen habe er sich stabilisiert und diese Konstanz über viele Spiele gezeigt. Schlotterbeck hat bereits elf Länderspiele absolviert und stand auch im Kader bei der WM 2022 in Katar. Nun kehrt der BVB-Verteidiger zurück, wird aufgrund der Dortmunder Finalteilnahme in der Champions League aber nicht im Vorfeld im Trainingslager dabei sein.

Nagelsmann wird den vorläufigen DFB-Kader für die EM am Donnerstag in Berlin bekannt geben. Dabei ist auf mehreren Positionen noch nicht klar, wer nominiert wird. Erst kürzlich zog sich Bayern-Stürmer Serge Gnabry einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu und wird damit wahrscheinlich ausfallen.

ARD überträgt zahlreiche Spiele

Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Gespielt wird in zehn Städten: Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt, München und Stuttgart. ARD und ZDF übertragen 17 der insgesamt 51 Spiele live. Weitere 17 Spiele werden von RTL übertragen. Auf sportschau.de können zudem alle Partien im Audiostream und Ticker live verfolgt werden.

Im Eröffnungsspiel trifft Deutschland auf Schottland. Weitere Gruppengegner sind Ungarn und die Schweiz. Bei der vergangenen EM war Deutschland im Achtelfinale gegen England ausgeschieden.