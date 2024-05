Sieg gegen Osnabrück Aufstieg perfekt! St. Pauli ist zurück in der Bundesliga Stand: 12.05.2024 16:28 Uhr

Der FC St. Pauli ist zurück in der Fußball-Bundesliga! Am Sonntag gelang dem Team von Trainer Fabian Hürzeler mit dem 3:1 (1:0) gegen den VfL Osnabrück der letzte Schritt zum Aufstieg. Schon vor und während der Partie herrschte am Millerntor Partystimmung.

Von Tobias Knaack

Als Oladapo Afolayan um 14.47 Uhr das 2:0 für St. Pauli erzielte, lösten sich zu den Klängen von Blurs "Song 2" die Reste an Anspannung und wichen einem kollektiven, explosionsartigen Jubelschrei. Da war er, der Roar. Der Roar zur Rückkehr in die Bundesliga. "Olé, olé, olé, olé, super Hamburg, St. Pauli", "Forza St. Pauli" und "St. Pauli, we love you" schallte es im Anschluss minutenlang durch das Stadion.

"Es ist unglaublich, der schönste Tag in meinem Fußballer-Leben. Wir haben so hart dafür gearbeitet."

— St. Paulis Abwehrchef Eric Smith

Afolayans Treffer in der 58. Minute gegen die bereits abgestiegenen Niedersachsen beseitigte alle Restzweifel am Aufstieg und war der Auftakt zu einer mehr als halbstündigen vorfreudigen Party auf den Schlusspfiff. Als der um 15.21 Uhr ertönte, war der sechste Bundesliga-Aufstieg des FC St. Pauli endgültig perfekt und es gab kein Halten mehr. Alle, die es mit den Braun-Weißen halten, stürmten auf den Platz, lagen sich in den Armen, fielen übereinander her - und feierten die Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs nach 13 Jahren.

Zu den Klängen von Vicky Leandros' "Ich liebe das Leben" und Marius Müller-Westernhagens "Ich bin wieder hier" wurden Hürzeler, Doppeltorschütze Afolayan und viele andere Spieler auf die Schultern genommen und durch das Publikum getragen. Abwehrchef Eric Smith war nach dem Spielende am Mikrofon von "Sky" gelöst: "Es ist unglaublich, der schönste Tag in meinem Fußballer-Leben. Wir haben so hart dafür gearbeitet."

Irvine will sich Aufstiegs-Tattoo stechen lassen - und heiraten

Was bei der Party nun passiert? "Alles", sagte der Schwede mit breitem Grinsen. "Heute wird es kein Ende geben", sagte Mittelfeld-Stratege Marcel Hartel und hatte den Plan, "das Millerntor heute abzureißen". Und der sonst so kontrollierte Coach Hürzeler gab beim NDR zu Protokoll, "dass ich zum Feierbiest werden kann."

Präsident Oke Göttlich, der später von der Tribüne aus per Mikrofon "Die Nummer eins der Stadt sind wir" intonierte, freute sich, dass "wir uns für eine wunderbare Saison belohnt haben". Kapitän Jackson Irvine hatte nach dem Abpfiff Tränen in den Augen und rang um Worte: "Das Team hat das so sehr verdient, alle Spieler, alle Staff-Mitglieder." Zum Aufstieg werde er sich ein neues Tattoo stechen lassen - und am Dienstag erstmal heiraten, sagte er, als er sie wiedergefunden hatte.

Der gebürtige Hamburger Hauke Wahl - vor der Saison von Mitaufsteiger Holstein Kiel gekommen - musste sich nach dem Abpfiff erstmal in der Kabine sammeln. Zunächst habe er "aufgrund meiner Geschichte mit dem verpassten Aufstieg mit Kiel vor allem Leere gespürt". Mit dem Club aus seiner Heimatstadt in die Bundesliga hochzugehen, sei etwas "ganz Besonderes".

Hürzeler bringt St. Pauli und Hamburg zurück in die Bundesliga

Mit dem Aufstieg setzen Trainer Hürzeler und die "Kiezkicker" Hamburg in der kommenden Spielzeit nach sechs Jahren wieder auf die Bundesliga-Landkarte. Das Novum: St. Pauli ist erstmals alleiniger Hamburger Bundesligist, Stadtrivale HSV bleibt nach dem 0:1 in Paderborn am Freitag ein siebtes Jahr in Folge zweitklassig.

Afolayan trifft früh ...

Schon Stunden vor der Partie herrschte Partystimmung rund um das Millerntor. In einem großen Fanmarsch zogen die Fans hüpfend, singend, tanzend zum Stadion. Dort angekommen hatten die Fans mit lautstarken Wechselgesängen und Anfeuerungen sowie nochmal mehr Konfetti als sonst den emotionalen Steigerungslauf des Tages fortgeführt.

Und sollte dort noch jemand nervös gewesen sein, Afolayan sorgte mit seinem 1:0 schnell für eine erste Beruhigung. Lars Ritzka und Irvine kombinierten sich auf der linken Seite per Doppelpass herrlich durch und der Engländer brauchte Ritzkas mustergültige Hereingabe nur noch über die Linie drücken (7.).

In der Folge hatte Mittelstürmer Johannes Eggestein zwei Abschlussgelegenheiten, zielte erst aber zu zentral (18.) und wurde dann geblockt (22.). Gefährlicher war bis zur Pause der Tabellenletzte: Erst verfehlte Noel Niemann mit seinem Schuss das Tor von Nikola Vasilj nur um Zentimeter (23.), dann flog eine abgerutschte Flanke des Mittelfeldspielers knapp vorbei (39.).

... und erzielt den Doppelpack

Wirkten die Hamburger angesichts des kurz bevorstehenden Aufstiegs zum Ende des ersten Durchgangs gehemmt und phasenweise fahrig, agierten sie zu Beginn von Hälfte zwei wieder druckvoller - und sorgten für die Entscheidung. Der Schuss von Connor Metcalfe flog noch knapp neben das Tor von VfL-Keeper Philipp Kühn (56.), zwei Minuten später aber löste Afolayans zweiter Treffer des Tages alle Anspannung. Dieses Mal hatte Irvine in die Mitte gepasst und der Engländer eiskalt vollstreckt (58.).

Hartel legte zehn Minuten später nach traumhafter Flanke von Afolayan per Kopf das 3:0 nach, Lars Kehl erzielte per Foulelfmeter in der Nachspielzeit noch Osnabrücks Ehrentreffer (90.+1). Da war die Aufstiegs-Party nach dem zweiten Treffer Afolayans aber schon lange in vollem Gange.

Spielstatistik FC St. Pauli - VfL Osnabrück

33.Spieltag, 12.05.2024 13:30 Uhr

FC St. Pauli 3 VfL Osnabrück 1

Tore:

1:0 Afolayan (7.)

Afolayan (7.) 2:0 Afolayan (58.)

Afolayan (58.) 3:0 Hartel (68.)

Hartel (68.) 3:1 Kehl (90. +1, Foulelfmeter)

FC St. Pauli: Vasilj - Saad, Wahl, Mets - Ritzka (57. Dzwigala), Irvine, Smith (72. Nemeth), Metcalfe - Afolayan (85. Boukhalfa), J. Eggestein (84. Albers), Hartel (85. Kemlein)

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Beermann, Wiemann, Kleinhansl - Gnaase (87. Thalhammer), Tesche - C. Conteh (67. Goiginger), Makridis (80. Kehl), Niemann (67. Wulff) - Wriedt (80. Lobinger)

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 12.05.2024 | 16:17 Uhr